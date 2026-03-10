Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia

Koncesszióban, tehát „koncesszor” által valósul meg a ferihegyi gyorsvasút, ennek témájáról is beszélt Lóga Máté NGM-államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorának elnöke. No de a vasút a MÁV ügye is, így adta magát a kérdés: mi a MÁV-é és mi a beruházóé?

Tisztázta, a MÁV-val kell-e hogy legyen egy megállapodás, egy úgynevezett szolgáltatási szerződés, amelyen keresztül a MÁV fogja szolgáltatni a szerelvényeket ezen az útvonalon.

„Azokat a szerelvényeket, amit a MÁV jelenleg is használ, illetve majd beszerez mostantól folyamatosan, be lehessen csatolni, hogy elszállítsa a 10 millió embert Budapestre vagy vidékre” – mondta.

Az ajánlattételi szakasz lezárult, most veszi tehát kezdetét egy kiértékelési szakaszt, ezt követően jön az úgynevezett tendertárgyalás.

Ha mindenki teszi a dolgát, Lóga Máté szerint idén lezárnak minden kérdést a leendő koncesszorral, ezt követőn már mehet is az építési munka:

az előkészítés 1,5 év

a kivitelezés 2030 előtt megvalósulhat, az eljutás Kőbánya-Kispestről a reptérre.

Most tehát ajánlattevőkkel tárgyalnak, ezt követően hirdetik ki, kivel folytatják a tendertárgyalásokat; ez is lehet még több pályázó, attól függően, hányan adtak be érvényes pályázatot.

„Versenyeznek, de előfordulhat olyan eset is, hogy van öt jelölt, de egyikük úgy indul el, hogy tudja, neki nem fog sikerülni, ketten hezitálnak, és így marad végül kettő. Érdemben tehát így öten pályáztak, de csak kettő volt, aki odatette magát valójában” – magyarázta Lóga Máté.

A tenderkiírás elmondása szerint rendkívül komplex volt, elvárták azt, hogy hozzák a pályázók az építési tudást, de az operációs tudást is, illetve előírták azt is, hogy legyen vasútvonal-üzemeltetési tapasztalat, így a kör nagyon szűkült, de ilyen cégeket „nem is alapítanak minden nap”.

Továbbá elvárták azt is, hogy

legyen képesség a kiíró által vizionált vasúti pálya kivitelezésére, finanszírozására is, hisz építhet valaki jól, ha nincs mögötte, aki finanszírozza.

Ez utóbbit nevezte a leglényegesebbnek Lóga Máté, hiszen a projekt nem közfinanszírozott; a magántőkét a beruházónak kell megmozdítania, nincs rendelkezésre állási díj, nincs állami pénzfolyam, itt az építő csak saját magára számíthat, és arra, hogy képes lesz a 10 millió utasból jövedelmet csinálni hosszú távon.