ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.54
usd:
331.14
bux:
123927.57
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Hétfőn lezárult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető vasútvonal pályázatán az ajánlattételi szakasz, most a kiértékelési szakasz követi – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke.

Koncesszióban, tehát „koncesszor” által valósul meg a ferihegyi gyorsvasút, ennek témájáról is beszélt Lóga Máté NGM-államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorának elnöke. No de a vasút a MÁV ügye is, így adta magát a kérdés: mi a MÁV-é és mi a beruházóé?

Tisztázta, a MÁV-val kell-e hogy legyen egy megállapodás, egy úgynevezett szolgáltatási szerződés, amelyen keresztül a MÁV fogja szolgáltatni a szerelvényeket ezen az útvonalon.

„Azokat a szerelvényeket, amit a MÁV jelenleg is használ, illetve majd beszerez mostantól folyamatosan, be lehessen csatolni, hogy elszállítsa a 10 millió embert Budapestre vagy vidékre” – mondta.

Az ajánlattételi szakasz lezárult, most veszi tehát kezdetét egy kiértékelési szakaszt, ezt követően jön az úgynevezett tendertárgyalás.

Ha mindenki teszi a dolgát, Lóga Máté szerint idén lezárnak minden kérdést a leendő koncesszorral, ezt követőn már mehet is az építési munka:
  • az előkészítés 1,5 év
  • a kivitelezés 2030 előtt megvalósulhat, az eljutás Kőbánya-Kispestről a reptérre.

Most tehát ajánlattevőkkel tárgyalnak, ezt követően hirdetik ki, kivel folytatják a tendertárgyalásokat; ez is lehet még több pályázó, attól függően, hányan adtak be érvényes pályázatot.

„Versenyeznek, de előfordulhat olyan eset is, hogy van öt jelölt, de egyikük úgy indul el, hogy tudja, neki nem fog sikerülni, ketten hezitálnak, és így marad végül kettő. Érdemben tehát így öten pályáztak, de csak kettő volt, aki odatette magát valójában” – magyarázta Lóga Máté.

A tenderkiírás elmondása szerint rendkívül komplex volt, elvárták azt, hogy hozzák a pályázók az építési tudást, de az operációs tudást is, illetve előírták azt is, hogy legyen vasútvonal-üzemeltetési tapasztalat, így a kör nagyon szűkült, de ilyen cégeket „nem is alapítanak minden nap”.

Továbbá elvárták azt is, hogy

legyen képesség a kiíró által vizionált vasúti pálya kivitelezésére, finanszírozására is, hisz építhet valaki jól, ha nincs mögötte, aki finanszírozza.

Ez utóbbit nevezte a leglényegesebbnek Lóga Máté, hiszen a projekt nem közfinanszírozott; a magántőkét a beruházónak kell megmozdítania, nincs rendelkezésre állási díj, nincs állami pénzfolyam, itt az építő csak saját magára számíthat, és arra, hogy képes lesz a 10 millió utasból jövedelmet csinálni hosszú távon.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia

aréna

budapest airport

ferihegy

gyorsvasút

lóga máté

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia

Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia
Hétfőn lezárult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető vasútvonal pályázatán az ajánlattételi szakasz, most a kiértékelési szakasz követi – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke.
Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Több ellenzéki politikus utoljára szólalt fel az Országgyűlésben: a mai a 2022–2026-os parlamenti ciklus utolsó plenáris ülése. Elfogadták az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden. Továbbá módosították az atomenergia-törvényt, kihirdették a Béketanács alapokmányát, illetve két ügyben is felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát.
 

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tőzsdére megy Bill Ackman befektetési cége

Tőzsdére megy Bill Ackman befektetési cége

Bill Ackman, a Pershing Square Capital Management alapítója tőzsdére viszi befektetési vállalatát a New York-i Értéktőzsdén, amivel egy lépéssel közelebb kerül régi céljához: egy, a Warren Buffett-féle Berkshire Hathaway mintájára felépített, nyilvánosan jegyzett befektetési platform létrehozásához - írta meg a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?

Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?

A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran says. "All you can see in our house are cracks in the walls. Sleeping has become the hardest thing for me."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 12:17
Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja
2026. március 10. 11:41
Diákok figyelem! Fontos határidő közeleg
×
×