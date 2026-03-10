MCC-konferencia: „nagy baj, ha Irán nukleáris fegyvert szerez”

Ha békét akarunk, látnunk kell, miért háborúznak. A háborúknak is két oldala van – mondta el Michael von der Schulenburg, az ENSZ korábbi főtitkárhelyettese az MCC Budapest Summit on Reclaiming the West konferencián.

Elmondta, hogy az iráni vezetés lefejezése nem tett lehetővé egy felkelést az iráni nép körében, kiemelve azt, hogy Irán 2003 óta nem épített atombombát, bár sok ország gondolja, hogy a nukleáris eszközök jelentik a végső biztonságot.

Ha Irán nukleáris fegyvert szerez, mind nagy bajban leszünk

– tette hozzá az ENSZ korábbi főtitkár-helyettese.

Kiemelte, hogy az ENSZ alkotmánya sohasem határozta meg, milyen legyen egy ország berendezkedése, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok 30 év alatt 251 esetben lépett közbe más országban a demokrácia értelmében. A szabadságot és a demokráciát viszont véleménye szerint sosem érték el, helyette káoszt és anarchiát hagytak maguk után. Mint elmondta, a szabadságról és méltóságról szóló logikát követve a fél világot el lehetne foglalni, Irán után következhetne Szaúd-Arábia, Oroszország, Kína.

Hangsúlyozta, hogy az idő az irániak kezére játszik, Donald Trumpnak pedig nincs ideje. Az amerikai elnöknek az időközi választással is meg kell küzdenie, és hamarosan a kongresszushoz kell fordulnia, hogy több pénzt kapjon az iráni háborúra. A háborúban a döntő tényező az lesz, hogy mit tesz az iráni lakosság, illetve hogy mit tesz vagy nem tesz az amerikai név – tette hozzá Michael von der Schulenburg.