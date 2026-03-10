ARÉNA - PODCASTOK
Kylian Mbappé, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő francia válogatott játékosa edzés végén lemegy a pályáról a németországi Paderbornban 2024. június 19-én. Mbappé orra az Ausztria elleni mérkőzésen sérült meg.
Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar

Kylian Mbappé két tűz között

Infostart

Kylian Mbappé visszatért Madridba – egyelőre még nem azért, hogy futballozzon, például a Real Madrid szerda esti BL-mérkőzésén, a Manchester City ellen. Párizsban járt, ahol egy csodadoktorral konzultált – s némi diplomáciai jellegű tárgyalást is folytatott.

Mbappé felkereste Bertrand Sonnery-Cottet-t, akit „Csodadoktorként” ismernek. Sonnery-Cottet a világ egyik legismertebb ortopéd sebésze, aki az elit sportolók térdsérüléseinek kezelésére specializálódott. Szakterülete a térd izom- és lágyrészsérüléseinek kizárólagos kezelése, sebészként dolgozik a híres lyoni klinikán, a Centre Orthopédique Santyn. Osztálya törzshelye számos súlyos sérülést szenvedett labdarúgónak.

A francia csatár nem kapott jó híreket. Az pedig nyilvánvalóvá vált számára, hogy klubjának és országa szövetségének (tehát a válogatottnak) az érdekei nem esnek egybe.

A Real Madrid azt szeretné, ha Kylian Mbappé legalább a Manchester City elleni visszavágóra bevethető lenne. Még merészebb elképzelés szerint le kellene ülnie szerdán a kispadra, hátha a hajrára be tudna állni, noha ez felettébb kockázatos lépés lenne.

Miközben a Real Madrid mindent megtesz azért, hogy a játékos a lehető leghamarabb bevethető legyen, a Francia Labdarúgó-szövetség ragaszkodik ahhoz, hogy a csatár ne siettesse a felépülését, és ne kockáztasson egy súlyosabb sérülést, amely veszélyeztetheti a nyári világbajnokságon való részvételét.

Didier Deschamps szövetségi kapitány személyesen is beszélt vele Párizsban a napokban, és felmentette őt a márciusi, amerikai túrán való részvétel kötelezettségei alól. (A Kékek március 26-án Brazíliával Foxboróban, március 29-én Kolumbiával Marylandben találkoznak.)

Ám a helyzet ennyire nem egyszerű… A Nike, Kylian Mbappé egyéni támogatója ragaszkodik ahhoz, hogy a csatár ott legyen a francia válogatott amerikai túráján. A Nike nem erőlteti, hogy Mbappé játsszon, de azt szeretné, hogy a Real Madrid csatára főszereplője legyen a Kékek túrájának, legalább a pályán kívül. Ez fontos része a márka világméretű promóciós kampányában, amely részben Kylian Mbappé köré épül.

