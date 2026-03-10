ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Zöldséges- és gyümölcspult egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

GVH: megfigyelés alatt az élelmiszerárak

Infostart / MTI

Az élelmiszerárak kordában tartásához a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő rendszer is hozzájárul – közölte a versenyhatóság kedden, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira reagálva.

A versenyhivatal a KSH kedden közzétett adatait felidézve a többi között kiemelte: februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt pedig átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek. Legutóbb 2016 végén, közel 10 éve mértek ilyen alacsony inflációt Magyarországon. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal emelkedett, sőt a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent.

A GVH emlékeztetett: a kormánnyal való együttműködésben 2023. július 1-jén indították el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni, hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogérialánc összesen 1817 üzletében.

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható - húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek -, amelyek a húsvéti időszakban az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Így a GVH által működtetett rendszer használatával a magyar családok a húsvéti nagybevásárlások során is pénzt és időt spórolhatnak meg – jelezte a versenyhatóság.

A GVH felidézte azt is: korábbi megállapításuk szerint az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10 százalékponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer 2023-24 telén három hónap alatt közel 20 milliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül.

A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében, 2026 elején pedig Ausztriában is felmerült egy, a magyarhoz hasonló online árfigyelő rendszer elindítása – írta közleményében a GVH.

élelmiszer

árak

gazdasági versenyhivatal

árfigyelő

