Tömegverekedés tört ki az Etele téren, több sérültet is mentők vittek el

Tömegverekedés tört ki egy dohánybolt előtt az Etele téren, a közterület-felügyelőknek kellett közbevatkozniuk, miután többen is megsérültek. A történtekről az Újbuda Közterület-Felügyelet számolt be a Facebook-oldalán. Mint írják, a felügyelők azonnal értesítették a rendőröket és a mentőket, de mire megérkeztek a helyszínre, már sikerült szétválasztaniuk az egymásnak ugró embereket.

A posztból kiderül, hogy miután megérkeztek a rendőrök, elkezdték az intézkedést és elvitték az elkövetőket, a mentők pedig a sérülteket szállították el. A verekedőket szétválasztó járőrök tanúvallomást tettek a XI. kerületi rendőrkapitányságon.

Az intézkedés kiemelt, kéthetes közös akció során történt, amelyben az Újbuda Közterület-felügyelet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal (FÖRI) együtt vesz részt. Az egy hete tartó közös fellépés célja az átfogó közbiztonsági és köztisztasági ellenőrzés a Kelenföldi pályaudvar környékén, az Etele téren, az aluljáró és a buszpályaudvar körül. A felügyelők egymást segítve térképezik fel a kijelölt helyszíneket: ahol a fővárosi járőröknek van jogosultsága ott a fővárosiak, ahol az újbudaiaknak, ott az újbudaiak intézkednek.

Más incidensek is történtek az előző napokon

Az egy hét alatt több más esetben is szükség volt az újbudai és fővárosi felügyelők fellépésére. A Kelenföldi pályaudvar aluljárójában például intézkedni kellett egy társasággal szemben, akik közterületen italoztak, hangoskodtak, zavarva ezzel az arrafelé közlekedőket. Az intézkedésbe a kerületi rendőrök is becsatlakoztak.

Szintén fontos volt a rendőrség jelenléte, amikor néhány száz forinton két fedél nélküli összeverekedett az aluljáróban. A felügyelők választották szét őket, a rendőrök megérkezése után pedig biztosították az eljárást. Ugyanazon a napon egy igazoltatásnál körözött bűnözőt segítettek a járőrök elfogni. A nőt bilincsben vitték el a rendőrök.

A fokozott közös kelenföldi ellenőrzés még egy hétig tart.