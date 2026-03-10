ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Ukrán elnök: Magyarország „gengszterizmusával” kapcsolatban az EU ne hallgasson

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra szólította fel kedden Európa országait, hogy ne maradjanak csendben azokkal a "gengszter" lépésekkel kapcsolatban, amelyekhez a magyar hatóságok Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével folyamodtak. Ezt az államfő egy WhatsAppon tartott online sajtótájékoztatón mondta, a magyar hatóságoknak az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet munkatársaival szembeni fellépésére utalva.

Az elnököt arról kérdezték, hogy kapott-e Ukrajna támogatást valamely partnerétől a magyar titkosszolgálatok részéről tapasztalt „gengszterizmus” kapcsán – számolt be az UNIAN ukrán hírügynökség.

„Úgy gondolom, hogy a gengszterizmus kifejezés nagyon találó” – mondta Zelenszkij. Ukrajna nemzetközi partnereinek álláspontjáról szólva közölte, hogy már sokakkal beszélt erről.

Még egyszer hivatalosan és nyilvánosan is megismétlem azt, amit sok barátunknak már elmondtam: Európától egy dolgot várunk, hogy ne hallgasson – hangoztatta.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el Magyarország tettét.

„Lehullott a lepel. Magyarország tisztségviselői már nem is titkolják a zsarolást. Nyíltan bevallják, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azért, hogy váltságdíjat követeljenek. Az ilyen cselekedeteket a nevükön kell nevezni: állami terrorizmus. Egyértelmű nemzetközi elítélést követelünk” – írta bejegyzésében.

