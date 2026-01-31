Menedzsere Tóth Alex átigazolásáról: felkerültünk egy olyan térképre, amiről 15-20 éve csak álmodni lehetett

A Ferencváros labdarúgócsapatától – meg nem erősített hírek szerint 12 millió euróért – az angol AFC Bournemouth-hoz szerződő Tóth Alex a Liverpool elleni, 3–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen már be is mutatkozott új klubjában. A kilencszeres magyar válogatott középpályás a 85. percben Alejandro Jimenezt váltva lépett pályára az angol bajnoki címvédő ellen.

A Tóth Alexet képviselő BePro Career Agency menedzseriroda vezetője, Papp Bence az InfoRádióban elmondta: az utóbbi időben a Bournemouth transzferreputációja és játékosfejlesztési politikája teremtett egy nagyon magas nívót, így nem is nagyon szorul magyarázatra, miért ezt a klubot választották. Kiemelte, hogy

az elmúlt 10-15 évben a Bournemouth-on kívül nem volt más olyan futballklub, amely egy adott átigazolási időszak alatt játékost adott el az aktuális BL-győztesnek, a Premier League bajnokának, illetve a Real Madridnak is.

Tavaly nyáron Illia Zabarnyi a PSG-hez, Kerkez Milos a Liverpoolhoz, míg Dean Huijsen a Real Madridhoz szerződött a Bournemouth csapatától. Ezzel a védelem alaposan meggyengült, a csapat azonban nem roppant össze, hanem szinten tudja tartani a Premier League-ben azt a teljesítményt, amit az előző szezonban nyújtott. A menedzser szerint ez a bizonyíték arra, hogy Tóth Alex új klubjánál „világszintű elitmunka folyik”.

Papp Bence személyesen először tavaly szeptemberben járt a Bournemouth csapatánál, és a körülményeket, a hátteret látva már akkor meggyőződött róla, hogy ha komolyan gondolják, hogy Tóth Alex lehet a következő olyan általuk megvásárolt fiatal futballista, akit felépítenének és eljuttatnának a legmagasabb szintre, akkor nem lehet kérdés, el kell fogadni az ajánlatukat. Jelenleg nem tud elképzelni sem ideálisabb csapatot a magyar válogatott középpályásnak a fejlődése szempontjából.

„A lehető legjobb helyre került a világon”

– tette hozzá a menedzser.

Nagyon hamar nem lehetett nyélbe ütni az üzletet, Tóth Alex Bournemouth-hoz igazolása egy nagyon hosszú folyamat végén valósult meg. Papp Bence hangsúlyozta: egy olyan menedzserirodát vezet, melynél minden döntést szakmai alapokra helyeznek, valamennyi esetben igyekeznek megismerni az érdeklődő klubok gondolkodásmódját, működését, illetve a vázolt projektjüket a megfigyelt játékosokat illetően. Mint fogalmazott, természetesen a csapatok is elvégzik a maguk „házi feladatát”. Ennek megfelelően a Bournemouth játékosmegfigyelői tavaly március óta jártak a Ferencváros és a magyar válogatott meccseire, hogy testközelből kövessék nyomon, hogyan teljesít Tóth Alex. Rendelkezésükre állt rengeteg olyan adat, amelyek alapján „egy bizonyos szint fölé került a magyar labdarúgó a látószögükben”.

Volt más érdeklődő is, de a Bournemouth teljesen más szint

Papp Bence elmondása szerint amikor először kapcsolatba kerültek, és már konkrét egyeztetések zajlottak, nem arról kellett beszélni, hogy Tóth Alex mit tud, milyen lehetőségek vannak benne, hanem sokkal inkább a személyiségéről, a családi hátteréről, az iskolai tanulmányairól szerettek volna még többet megtudni a Bournemouth képviselői.

Játékosként már ismerték, mert feltérképezték, emberként viszont kevésbé, de ezen a téren is abszolút nyitottság volt tapasztalható a részükről.

Ebben segített Papp Bence, hiszen egészen a megegyezéshez közeli időszakig nem találkozott személyesen az angol klub képviselőivel a magyar futballista. Úgy véli, ez a hozzáállás is azt mutatja, nagyon profi, minden részletre kiterjedő munka folyik a délnyugat-angliai csapatnál.

„Mások is érdeklődtek a világ legmagasabban jegyzett bajnokságából Tóth Alex iránt, de a legkomolyabban és a legalaposabban elvégzett szakmai munkára felépített projektet a Bournemouth volt képes prezentálni” – magyarázta Tóth Alex menedzsere.

Rövidtávú célként azt gondolja, most elsősorban türelmesnek kell lenni, mert egy 20 éves játékosnak időt kell hagyni arra, hogy a világ legerősebb bajnokságában megszokja a közeget, az iramot, a helyi kultúrát, a várost. Rövid idő alatt sok minden megváltozik Tóth Alex körül, ugyanakkor Papp Bence szerint neki emberként nem kell megváltoznia, hanem alkalmazkodnia kell. Azt gondolja, akár rövid időn belül is meglepetéseket okozhat a Premier League-ben, mint ahogy tette azt az elmúlt időszakban még a Ferencváros játékosaként, illetve a magyar válogatott tagjaként is. A menedzser hangsúlyozta: nem szabad kapkodni, nem szabad irreális elvárásokat támasztani vele szemben, hanem hagyni kell, hogy a szakmai stáb észrevételeinek megfelelve csinálja a dolgát.

Mint fogalmazott, „sok mindent elmond arról, milyen lehetőségek állhatnak Tóth Alex előtt a közeljövőben”, hogy Andoni Iraola, a Bournemouth vezetőedzője mindössze két edzés után, 2–2-es állásnál pályára küldte őt a Liverpool ellen, és néhány perccel később már győzelmet ünnepelhetett új csapattársaival.

Történelmi igazolás

Papp Bence kijelentette: ez az igazolás egyértelműen Tóth Alex sikere, de természetesen kellettek hozzá azok is, akik részt vettek a transzfer lebonyolításában. Papp Bence menedzserként igyekezett „egy pici szeletet hozzátenni a nagy tortához”. Úgy véli,

azért történelmi ez a transzfer, mert Tóth Alex az első olyan játékos, aki teljes mértékben a magyar utánpótlásképzés eredménye, és így igazolt egy topbajnokságba.

Emlékeztetett, hogy végigjárta a korosztályos csapatokat a Gloriettnél és a Ferencvárosnál, majd a nevelőklubja színeiben debütált először az NB I-ben, később a nemzetközi porondon, az Európa-liga csoportkörében, végül a válogatottban, amelyben már kilencszer szerepelt. Amikor pedig meghatározó játékossá vált a Ferencvárosban, „sorba állt érte egész Európa”. Papp Bence úgy fogalmazott, egy olyan történelmi jelentőségű átigazolást valósítottak meg közösen, ami „más megvilágításba helyezi az egész magyar utánpótlásképzést, az egész magyar klubfutballt, és felteszi Magyarországot egy olyan térképre, amiről 15-20 éve csak álmodni lehetett”.