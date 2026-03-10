Ukrajna európai támogatását szervezi a német védelmi miniszter

Elsőként a Der Spiegel számol be arról, hogy a német védelmi tárca vezetője sajátos toborzásba kezdett. A toborzás ezúttal nem katonákra, hanem fegyverekre, mindenekelőtt Taurus rakétákra vonatkozik.

Németország immár hosszú ideje az Egyesült Államok mellett az ostromlott ország legfőbb katonai támogatója, az immár az egyre kevesebb fegyvert szállító Trump-kormányzatot is „helyettesíti”.

Az Irán ellen indított amerikai–izraeli támadás felerősítette az ukrán aggodalmakat, különös tekintettel a Patriot rendszerekre. A német védelmi miniszter Merz kancellár mellett eddig is Ukrajna támogatásának legodaadóbb szószólója volt, amit a lap megkeresésére a tárca megerősített. Olyannyira, hogy

Boris Pistorius többek között a Bundeswehr készleteiből egy kisebb „csomag” sürgős útnak indítását szervezi.

Az információk szerint az „első menetben” az európai partnerektől 30 darab, legújabbnak számító PAC-3 típusú rakétát sikerült előzetesen beszereznie, amit a Bundeswehr készleteiből további 5 rakétával egészítenek ki.

A minisztérium szerint sikerült meggyőzni az európai partnereket a szóban forgó támogatás szükségességéről. Biztonsági okokból a tárca illetékese nem közölte a tervezett szállítás időpontját. A Der Spiegel szerint annyit közölt, hogy a rakéták hamarosan eljutnak a célországba.

A német hetilap emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban tartott müncheni biztonságpolitikai konferencián Pistorius már megkezdte Ukrajna fokozott támogatásának szervezését. Ennek jegyében ajánlotta fel Bundeswehr 5 rakétáját, amennyiben a partnerországok 30 PAC-3 típusú rakátát szállítanak Ukrajnának.

Több ország, köztük Hollandia már akkor nem kötelező érvényű kötelezettséget vállalt erre, amit most megerősítettek.

Az újság szerint Boris Pistorius kezdeményezése bizonyítja, hogy Ukrajnának a orosz ballisztikus rakéták ellen nagy szüksége van a legkorszerűbb Patriot rakétákra. A Patriotok különösen a főváros, továbbá a létfontosságú elektromos állomások védelmét szolgálják. Az orosz drónrajok ellen ugyanakkor más rendszerekkel, többek között saját gyártmányú drónjaikkal veszik fel a harcot.

Szakértőket idézve a Der Spiegel utalt arra, hogy a közel-keleti háború jelentősen súlyosbította a helyzetet. Irán az elmúlt napokban rakétákkal és drónokkal többször is támadta a régióban lévő amerikai bázisokat, nem kímélve az öböl menti országokat. Mindez növelte az igényt a Patriot rakétákra.

A közel-keleti kereslet pánikot keltett Ukrajnában. Korábban Donald Trump elnök lehetővé tette, hogy az európai országok többek között Taurusokat vásároljanak az Egyesült Államoktól, és azokat Ukrajnába szállítsák. De jelenleg az Egyesült Államoknak saját Patriot-rendszerkészleteit kell feltöltenie.

Az idézett szakértők szerint kétségtelen siker, hogy Pistoriusnak sikerült megszerveznie az Ukrajnának szánt európai csomagot. A védelmi minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Németország esetében nem csak a sürgősen „továbbítandó” Patriotokról van szó.

Ezen kívül további légvédelmi rendszereket is szállít az ostromlott országnak, és támogatja a légvédelmi rendszerek hazai, azaz ukrajnai fejlesztését.

Az ezzel kapcsolatos együttműködésről a közelmúltban a német kancellár és az ukrán elnök állapodott meg.