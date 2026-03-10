ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Young caucasian woman at self-service gas station, hold fuel nozzle and refuel the car with petrol, diesel, gas. Pretty woman filling her auto with gasoline or benzine, outdoors. Self service gas pump.
Nyitókép: romrodinka/Getty Images

Éjfél óta érvényben a védett árak – videóban üzent Orbán Viktor

Infostart

„Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük!” – írta Facebook-bejegyzésében az energiabiztonsági tanács ülése után Orbán Viktor.

A miniszterelnök videós beszámolója szerint az ukrán olajblokád tizenötödik napján, az energiabiztonsági tanács ülésén meghallgatta a Mol vezetői és a miniszterek jelentését, amelyből kiderült, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek.

„Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosoltuk a védett üzemanyagárakkal. Az új rendszert éjfélkor élesítettük, ezért ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is” – hangzik el a videóban.

A kormányfő arra is kitért, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, egyúttal folyamatosan újra is töltik, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.

„Zelenszkij elnök az olajblokáddal a családokat és a vállalkozókat akarja büntetni.
Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon, de ezt nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot” – jelentette ki Orbán Viktor.

