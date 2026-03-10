Ukrán pénzszállító – megvan, meddig maradhat lefoglalva a pénz és az arany

Mint ismert, 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés alá vont két gépjárművet, amelyekben hét fő ukrán állampolgár tartózkodott. A két járműben összesen 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt, továbbá 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömböt szállítottak.

„Figyelemmel arra, hogy a szokatlan mennyiségű készpénz és arany eredete, célállomása, felhasználásának, rendeltetésének a célja, Magyarország területén történő szállításának jogcíme a helyszínen nem volt tisztázható, valamint a szállítás nem a szokásos nemzetközi gyakorlat szerint történt, a kérdéses vagyon tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást indított. A vagyon szállításának a módja, a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vetett fel. Információk merültek fel arra vonatkozóan is, hogy ismeretlen, feltehetően ukrán állampolgárságú személyek már ezt megelőzően is átszállítottak Magyarország területén jelentős mennyiségű készpénzt, amely esetében az esetleges magyarországi felhasználást, annak célját és a felhasználás nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait is tisztázni szükséges” – olvasható a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben.

Leírják, hogy a szükséges vizsgálatokhoz meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a NAV-törvényt, valamint a büntetőeljárásról szóló törvényt. Eszerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak vizsgálnia kell – nemzetbiztonsági érdekből – a lefoglalt vagyon

eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatait, a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit, az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználását, továbbá ha felmerül

a magyarországi felhasználása, akkor azt, hogy mely személyekhez és szervezetekhez került ilyen vagyon, illetve az átszállított vagyonból magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek részesülhettek-e.

A rendelet hétfőn 23 órakor hatályba is lépett, az azt követő 60. napig vizsgálódhat a NAV a rá vonatkozó törvény titkos információgyűjtést szabályozó előírásai szerint.

Addig a vagyont a törvényi szabályoktól eltérően – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozata nélkül – lefoglaltnak kell tekinteni, és akként kell kezelni.

A fenti időpontig a vagyon lefoglalása megszüntetésének végrehajtását fel kell függeszteni. Amint ez megtörtént, az ukránoknak 3 hónap áll rendelkezésre, hogy a lefoglalt tárgyakat átvegyék, máskülönben a vonatkozó törvény szerint az az állam tulajdonába kerülhet.