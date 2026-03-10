ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Nyitókép: pixabay.com

Exkulzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.

Az MVM Next vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta: a 30 százalékos rezsikedvezmény jóváírásáért rendszerfejlesztést végeztek, ezért a számlázás később, csak a napokban indult újra. Romhányi Róbert hozzátette: a számlaküldés ütemezését és a határidőket úgy alakítják, hogy azok ne okozzanak többletterhet az ügyfeleknek.

„Először azok a részszámlás ügyfelek kaptak számlát, akiknél az idén még még nem történt meg az éves leolvasás. Március 16-tól pedig azok az ügyfeleink is megkapják az első számlájukat, akik a diktálásos elszámolási módot választották, vagy az éves leolvasás náluk januárra és februárra esett volna.

Az első számla, amit megkapnak, már tartalmazni fogja a támogatás összegét is” – nyugtatta meg az MVM ügyfeleit a vezérigazgató.

Mint mondta, arra is ügyelnek, hogy ne legyenek torlódások. Úgy ütemezik a számlák küldését, valamint a fizetési határidőket, hogy ne okozzanak többletterhet az ügyfeleknek. Tehát ne kapjon senki egy hónapon belül több számlát is, vagy ne legyenek olyan fizetési határidők, amik túl gyorsan követnék egymást.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, hogy vajon a késedelem miatt számolhatnak-e bármilyen plusz költséggel az ügyfelek? Romhányi Róbert erre határozott nemmel válaszolt és megerősítette, hogy a késedelmet követően már olyan számlákat küldenek, amelyek tartalmazzák a támogatást is.

Tehát az ügyfelek csökkentett összegekre számíthatnak.

Az MVM Next vezérigazgatója azt is elárulta, hogy a gázszámlákban automatikusan írják jóvá a támogatást, ezért ebben az esetben semmilyen nyilatkozat kitöltésére nincs szükség. Ilyet csak azoknak kell beadniuk, akik árammal fűtenek, vagy a földgáz helyett inkább a villamos energiára kérnék a támogatást. Ezeket a nyilatkozatokat meg lehet tenni online formában, és papíralapon is. Ez utóbbit az MVM ki is küldi minden ügyfelének, és a nyilatkozatot március 22-ig mindenki meg fogja kapni. Így lesz idő eldönteni, hogy földgázra vagy áramra kéri-e a kompenzációt.

Romhányi Róbert szerint eddig már majdnem 270 ezer nyilatkozat érkezett vissza a vállalathoz, és ezek feldolgozása meg is kezdődött. Még arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg a támogatást tartalmazó gázszámlákat már március 16-tól postázzák, addig

az áramszámlák várhatóan csak április elejétől érkeznek a címzettekhez.

„Természetesen, hogyha bárkinek kérdése lenne akár a nyilatkozattal, akár a számlákkal kapcsolatban, keresse fel az ügyfélszolgálatainkat. Bár ahogy említettem: a gázszámlákon automatikusan jóváírjuk a kedvezményt. Ennél több teendőjük az ügyfeleknek nincs.”

