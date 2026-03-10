ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: lng.hr

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Infostart

Olajat sok ország termel a Közel-keleten, de LNG-t csak Katar.

A Hormuzi-szoros zárlata hosszabb távon sokkal súlyosabb hatással lehet a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacára, mint az olajéra, ami Európa számára is rossz hír – írja a vg.hu. Ennek az az oka, hogy az LNG-t nehezebb szállítani, mint a kőolajat, ráadásul a termelése is koncentráltabb a Perzsa-öböl térségében.

A globális LNG-felhasználás mintegy 20 százaléka halad keresztül a világ energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú szoroson, nagyrészt Katarból. Az ország az iráni háború legelején kénytelen volt leállítani a kitermelést, ami megindította az árversenyt Európa és Ázsia között a gázért. A katari állami energiacég, a QatarEnergy már értesítette vis maiorról egyik európai partnerét, a lengyel Orlen energiavállalatot, hogy az áprilisra, illetve május elejére

tervezett cseppfolyósítottföldgáz-rakományok késhetnek, de akár teljesen el is maradhatnak.

Lengyelország LNG-szükségletének 20 százalékát adja Katar. Bár az Európai Unióban összességében csak 6 százalékos ez az arány, a szervezetnek egyre nagyobb szüksége lesz a katari LNG-re, mert jövőre leállítja az orosz importot, és a transzatlanti feszültségek miatt egyre aggasztóbb a túlságosan nagy függés ezen a téren az Egyesült Államoktól.

Az európai gázárak 63 százalékkal emelkedtek a múlt héten – ez volt a legnagyobb ugrás 2022 márciusa óta. Ázsiában még nagyobb mértékű volt a drágulás, de kedden már csökkentek az árak, miután Donald Trump bejelentette, hogy az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet.

A zavartalan ellátás előtt még mindig tornyosulnak akadályok, a háború miatt leállított óriási katari LNG-üzem, Rasz Laffan újraindítása is heteket vehet igénybe. Ráadásul az Iszlám Forradalmi Gárda bejelentette, hogy nem oldják fel a Hormuzi-szoros zárlatát. Bár az olaj számára van kerülő útvonal,

az LNG szállítására nincsen vezeték, vagyis csak hajón lehet kijuttatni a térségből.

Alex Munton, a Rapidan Energy globális földgáz- és LNG-kutatással foglalkozó igazgatója szerint az a fő kockázat, hogy nehéz újraindítani Rasz Laffant, ha megnyílik a Hormuzi-szoros. Az azonban biztos, hogy a folyamat komplexitása miatt sokkal hosszabb ideig tart, mint az olajtermelés újraindítása.

Az amerikaiak most nagyot kaszálnak, de a termelés gyakorlatilag teljes kapacitáson működik, nincs mód a növelésére. Világszerte is alig áll rendelkezésre pótlólagos kapacitás, így csak a kereslet csökkenése teremthet egyensúlyt a piacon. Ez magában foglalhatja például a gáz viszonylag olcsó szénre való cseréjét.

