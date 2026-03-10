ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Választás 2026 Ukrajna Irán
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (j) fogadja cseh hivatali partnerét, Petr Macinkát Kijevben 2026. január 9-én.
Nyitókép: Szerhij Dolzsenko, MTI/MTVA

Hogy is van a cseh kormánygéppel?

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Vita alakult ki Csehországban egy kormányzati repülőgép használata miatt. Petr Macinka külügyminiszter azt állítja: az a repülő, amelyet a Közel-Keleten rekedt csehek hazaszállítására lehetne használni, Petr Pavel köztársasági elnök balti államokba tervezett látogatását szolgálta. Az elnöki hivatal azonban visszautasítja ezt az állítást.

Petr Macinka, a cseh diplomácia vezetője hétfőn egy Facebook-bejegyzésben azt írta: az utolsó, több tucat cseh állampolgárból álló csoportnak még várnia kellett, mert az egyetlen repülőgép, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel, Petr Pavel köztársasági elnököt szállítja Litvániába és Lettországba.

Az Elnöki Hivatal kommunikációs igazgatója, Vít Kolář szerint a kijelentés félrevezető. Mint mondta: az államfő egy mindössze 38 férőhelyes kormányzati gépet használ az állami látogatáshoz, amely mérete miatt nem alkalmas nagyobb evakuálási műveletekre. Hozzátette: a repülőgép használatáról előzetesen egyeztettek Andrej Babiš miniszterelnökkel, és rögtön rendelkezésre áll, amint visszatér Csehországba.

Sajtóinformációk szerint éppen a repülőgép hétfői visszaérkezése miatt tolódott el a közel-keleti mentőjárat indulása a nappali órákról estére. A külügyminiszter azt is közölte: egy másik kormányzati gép nem kapott engedélyt az egyiptomi légtér használatára, ezért kellett megvárni annak az Airbusnak a visszatérését, amelyet az elnök használ, és amely már korábban is repült ilyen útvonalon, így rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

A kimenekítésre váró cseh állampolgárokat Jeruzsálemből szárazföldi úton szállították Egyiptomba, ahonnan repülővel térnének haza. Macinka szerint a kisebb kormányzati Airbus kapacitása valóban nem ideális, de korábban már többször is használták hasonló mentőakciókhoz. Egy másik katonai repülőgép szintén alkalmas lenne erre, viszont nem rendelkezik egyiptomi légtérengedéllyel, amelynek beszerzése időigényes lehet.

Közben a cseh hatóságok folyamatosan szervezik a hazaszállításokat a Közel-Keletről. A külügyminisztérium adatai szerint eddig tíz kimenekítő járat indult, amelyekkel több mint 1500 cseh állampolgár tért vissza az országba. A legutóbbi gép hétfőn érkezett Rijádból 180 utassal, korábban pedig Dubajból is landolt egy járat 189 emberrel.

A mentőakciókban jelentős szerepet vállalt a Smartwings légitársaság is. A vállalat szóvivője szerint menetrend szerinti és különjáratokkal, valamint utazási irodák megbízásából eddig mintegy négyezer utast szállítottak Prágába. Petr Macinka külügyminiszter szerint a konfliktuszónában már csak kisebb, elszórt csoportok maradtak, és bízik abban, hogy hamarosan nem lesz szükség további kormányzati mentőjáratok szervezésére. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem minden külföldön tartózkodó cseh állampolgár szeretne hazatérni.

×