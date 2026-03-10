ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.13
usd:
330.52
bux:
123799.55
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Lecsaptak a rendőrök a Balatonnál

Infostart

A Fonyódi Járási Ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértésének üzletszerűen elkövetett bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó budapesti nővel szemben, aki hamisítvány ruházati termékekkel kereskedett a Balaton-parti városban.

A vádirat lényege szerint az asszony 2023 nyarán Budapesten ismert sportszergyártok és luxusmárkák lógóival, illetve védjegyeivel ellátott hamisítvány terméket – így különösen táskákat, pólókat, nadrágokat és ruházati kiegészítőket – szerzett be nagy mennyiségben azért, hogy az árucikkeket a nyári idegenforgalmi szezonban kiemelten népszerű fonyódi piacon haszonnal értékesítse.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei azonban 2023 júliusában két alkalommal is ellenőrzést tartottak a nő üzletében, ahol megállapították, hogy a vádlott a hamisítványok forgalmazásával nyolc védjegyjogosultnak is 100 ezer forintot meghaladó összegű vagyoni hátrányt okozott, sőt az egyik sértett kára meghaladta a 1,5 millió forintot is. A járőrök a vádlott által árusított termékeket lefoglalták.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmények elkövetését beismerő nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és a védjegyjogosultnak okozott kár megtérítésére tett indítványt.

Kezdőlap    Belföld    Lecsaptak a rendőrök a Balatonnál

rendőrség

ügyészség

hamisítvány

hamis ruha

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Az Egyesült Államok elnöke csalódott az új iráni vezető személye miatt, illetve hajlandó akár szankciókat is feloldani, hogy a kőolaj ára stabilizálódhasson.
 

Rakétákat fogtak el a NATO-tag törökök – az iráni elnök fontos dolgot árult el

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új lista a legvonzóbb lakossági állampapírokról

Itt az új lista a legvonzóbb lakossági állampapírokról

Egy hét alatt 117 milliárd forintért vettek magyar lakossági állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – derül ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. A megelőző hét kiemelkedő értékéhez képest ez nagy visszaesést takar (-46%), de így is az év második legnagyobb tőkebeáramlását jelzi. Továbbra is "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású versenyzők már alig kellenek a lakossági befektetőknek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már járnak rajta a tehervonatok, de van egy nagy gond a Budapest-Belgrád vasúttal

Már járnak rajta a tehervonatok, de van egy nagy gond a Budapest-Belgrád vasúttal

A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices dip as Trump says Iran war is 'ahead of schedule' and will end 'very soon'

Oil prices dip as Trump says Iran war is 'ahead of schedule' and will end 'very soon'

After surging above $100 a barrel on Monday, oil falls closer to $90 - but remains above pre-war levels. Trump also says he will hit Iran "twenty times harder" if they block the Straits of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 09:18
Egy nap után, szinte ugyanott csaptak fel a lángok a Tisza-tónál – videó
2026. március 10. 07:17
Milyen ár lesz a kútoszlopon? Ki ellenőrzi, hogy lehet-e olcsóbban tankolni? – itt vannak a részletek
×
×