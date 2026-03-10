Lecsaptak a rendőrök a Balatonnál

A vádirat lényege szerint az asszony 2023 nyarán Budapesten ismert sportszergyártok és luxusmárkák lógóival, illetve védjegyeivel ellátott hamisítvány terméket – így különösen táskákat, pólókat, nadrágokat és ruházati kiegészítőket – szerzett be nagy mennyiségben azért, hogy az árucikkeket a nyári idegenforgalmi szezonban kiemelten népszerű fonyódi piacon haszonnal értékesítse.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei azonban 2023 júliusában két alkalommal is ellenőrzést tartottak a nő üzletében, ahol megállapították, hogy a vádlott a hamisítványok forgalmazásával nyolc védjegyjogosultnak is 100 ezer forintot meghaladó összegű vagyoni hátrányt okozott, sőt az egyik sértett kára meghaladta a 1,5 millió forintot is. A járőrök a vádlott által árusított termékeket lefoglalták.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmények elkövetését beismerő nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és a védjegyjogosultnak okozott kár megtérítésére tett indítványt.