Középkori kardot talált a tengerben egy egyetemista – immáron másodszor

Úszás közben bukkant a keresztes háborúk korából származó kardra egy egyetemi hallgató Izraelben. Shlomi Katzin a fegyver markolatára lett figyelmes, amint kikandikált a Földközi-tenger iszapjából – írja a Live Science híradása nyomán a 24.hu.

A hallgató rögtön értesítette a Haifai Egyetem egyik búvárrégészét, aki az illetékes hatóságok engedélyével megkezdte a lelet feltárását. Az üledékből kiszabadított kard nagyjából 1 méter hosszú, és kifejezetten ritka leletnek számít.

A kardról a vizsgálatok után kiderült, hogy a 12. századból származik, azaz a keresztes hadjáratok időszakából (1095-1291), amely korból mindössze maroknyi hasonló fegyver maradt fent.

Az nem világos, hogy a kard hogyan került a tengerbe, de a kutatók valószínűsítik, hogy nem szándékosan. Abban a korban ugyanis e fegyverek nem csupán a harc eszközei voltak, hanem fontos státusszimbólumok is, ráadásul meglehetősen drágák voltak az előállításukhoz szükséges anyag és szaktudás miatt.

A jó állapotban fennmaradt kardok a régészek számára valódi információs kincsnek számítanak, hiszen rengeteg részletet elárulhatnak egy adott kor harcosainak életmódjáról, a hadviselés módjairól, illetve konkrét csatákról.