ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.76
usd:
331.32
bux:
123926.47
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Europol (az EU-n belüli rendőrségi együttműködés legfontosabb intézménye) épülete a hollandiai Hágában.
Nyitókép: Robert vt Hoenderdaal

Nőket kihasználó ukrán pénzmosó hálózatra csaptak le

Infostart

A hatóságok 55 áldozatot azonosítottak az Europol által támogatott nyomozást követően.

Spanyolországban egy pénzmosási ügyletet célzó nemzetközi művelet eredményeként 12 gyanúsítottat tartóztattak le – olvasható az Europol oldalán, amit a Mandiner szemlézett. A felszámolt bűnszervezet szisztematikusan kihasználta a kiszolgáltatott helyzetben lévő ukrán nőket bankszámlák megnyitására, amelyeket szerencsejáték-platformokon és illegális nyereség átutalására használtak.

A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet ezzel a módszerrel 4,75 millió euró nyereségre tett szert. Eddig 55 áldozatot sikerült azonosítani.

A hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán állampolgárokból álló bűnözői hálózat kezdetben spanyol állampolgárok személyes adatait használta fel bankszámlák megnyitásához. Később megváltoztatták a módszerüket, és spanyolországi ideiglenes védelmi státusszal rendelkező ukrán nőket toboroztak, akiket kihasználtak bankszámlák megnyitásához, hogy illegális bevételeket utalhassanak át.

A spanyol nyomozók szerint az áldozatok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak az ukrajnai háború által súlyosan sújtott területeken, és teljes mértékben a gyanúsítottak ellenőrzése alatt álltak. A bűnözői hálózat tagjai Spanyolországba küldték a nőket, elkísérték őket bankszámlák nyitásához, majd röviddel ezután visszaküldték őket Ukrajnába.

Az Europol arról is beszámolt, hogy a gyanúsítottak számos hitelkártyát szereztek meg, amelyeket online szerencsejáték-számlákhoz kapcsoltak. Ezek közül néhány számla lopott spanyol személyazonosságokkal lett regisztrálva, míg mások az áldozatok nevére szóltak.

Eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát és több mint 5000 lopott személyazonosságot fedeztek fel 17 különböző nemzetiségű személytől.

A nyereség maximalizálása érdekében a bűnszervezet számítógépes rendszereket használt a nagyszabású fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót tettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek ki.

A bűnözői csoport a menekültstátusza miatt kapott állami támogatásokat is átutalta. Az illegálisan megszerzett pénz egy részét luxus ingatlanokba fektette.

Kezdőlap    Külföld    Nőket kihasználó ukrán pénzmosó hálózatra csaptak le

ukrán

europol

pénzmosás

interpol

bankszámla

kihasználtság

bűnözői csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz

Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány. Nagy kérdés, hogy meddig kell ezt fenntartani, meddig lesz az egekben a világpiaci olajár, és mennyire gyorsan stabilizálódik a piac. Minderről Kováts Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját, olajipari szakértőt kérdezte az InfoRádió.
 

Nagyot esett az olaj ára Donald Trump mondatai után

Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ukrán jelentések szerint az ország ellen indított FPV drónok száma az elmúlt időszakban majd húsz százalékkal csökkent, hála annak, hogy az ukránok folyamatosan támadják az oroszok dróngyártó üzemeit. A közel-keleti harcok miatt egekbe szökő olaj és gázár az ukrán háborús gazdaságra is negatív hatással van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet

Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet

Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens Iran with 'death, fire and fury' if it blocks oil flow, after saying war will end 'soon'

Trump threatens Iran with 'death, fire and fury' if it blocks oil flow, after saying war will end 'soon'

The US president says he will hit Iran "twenty times harder" if it blocks the Strait of Hormuz, as people in Tehran say the city had its heaviest night of strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 11:29
Irán újból rátámadt a szomszédaira, és fenyegeti az olajexportot is
2026. március 10. 11:05
Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz
×
×