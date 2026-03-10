Nőket kihasználó ukrán pénzmosó hálózatra csaptak le

Spanyolországban egy pénzmosási ügyletet célzó nemzetközi művelet eredményeként 12 gyanúsítottat tartóztattak le – olvasható az Europol oldalán, amit a Mandiner szemlézett. A felszámolt bűnszervezet szisztematikusan kihasználta a kiszolgáltatott helyzetben lévő ukrán nőket bankszámlák megnyitására, amelyeket szerencsejáték-platformokon és illegális nyereség átutalására használtak.

A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet ezzel a módszerrel 4,75 millió euró nyereségre tett szert. Eddig 55 áldozatot sikerült azonosítani.

A hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán állampolgárokból álló bűnözői hálózat kezdetben spanyol állampolgárok személyes adatait használta fel bankszámlák megnyitásához. Később megváltoztatták a módszerüket, és spanyolországi ideiglenes védelmi státusszal rendelkező ukrán nőket toboroztak, akiket kihasználtak bankszámlák megnyitásához, hogy illegális bevételeket utalhassanak át.

A spanyol nyomozók szerint az áldozatok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak az ukrajnai háború által súlyosan sújtott területeken, és teljes mértékben a gyanúsítottak ellenőrzése alatt álltak. A bűnözői hálózat tagjai Spanyolországba küldték a nőket, elkísérték őket bankszámlák nyitásához, majd röviddel ezután visszaküldték őket Ukrajnába.

Az Europol arról is beszámolt, hogy a gyanúsítottak számos hitelkártyát szereztek meg, amelyeket online szerencsejáték-számlákhoz kapcsoltak. Ezek közül néhány számla lopott spanyol személyazonosságokkal lett regisztrálva, míg mások az áldozatok nevére szóltak.

Eddig több mint 3000 lopott hitelkártyát és több mint 5000 lopott személyazonosságot fedeztek fel 17 különböző nemzetiségű személytől.

A nyereség maximalizálása érdekében a bűnszervezet számítógépes rendszereket használt a nagyszabású fogadási tevékenységek automatizálására. Ezzel a módszerrel a gyanúsítottak több mint 2,7 millió eurót tettek be fogadási számlákra, és több mint 4,7 millió eurót vettek ki.

A bűnözői csoport a menekültstátusza miatt kapott állami támogatásokat is átutalta. Az illegálisan megszerzett pénz egy részét luxus ingatlanokba fektette.