Armed robbers used the gun to robbery the money, Uses Gun in Armed Robbery, Armed robbers, used for the template or montage of your design, Banner for advertise of product, View from above. Background with copy space.
Nyitókép: wera Rodsawang

A bankrablással vádolt korábbi rendőr hét és fél év fegyházat kapott

Infostart / MTI

Hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt egy több bankfiók kirablásával vádolt egykori rendőrzászlóst a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa kedden hozott nem jogerős határozatában – közölte a bíróság szóvivője.

Vadócz Attila beszámolt arról, hogy a ma 54 éves, a bűncselekmények elkövetése idején a Pécsi Rendőrkapitányság állományába tartozó férfi szerencsejáték-függő volt, tartozásokat halmozott fel, és úgy döntött, pénzintézeti fiókok ellen elkövetett rablásokkal rendezi kilátástalannak tűnő anyagi helyzetét.

Az elkövető 2020. május 12-én a baranyai vármegyeszékhelyen szemüveget és maszkot viselve bement egy bankfiókba. Maroklőfegyverrel vagy annak látszó tárggyal a kasszában található pénz átadására kényszerítette az alkalmazottakat, az így zsákmányolt mintegy 5,7 millió forinttal elmenekült. Hasonló módszerrel 2021. augusztus 9-én nagyjából 3,4 millió forintot szerzett Budapest XV. kerületének egyik bankfiókjában, ahol a dolgozókat bezárta az egyik irodába.

Az első fokon eljáró bíróság a férfit kétrendbeli rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt marasztalta el. A büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, és a katonai tanács mintegy 9,5 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.

Ugyanakkor a bíróság bizonyítottság hiányában felmentette egy 2019-ben Pécsett, szintén bankfiók ellen elkövetett rablás vádja alól.

Az ügyész ezen bankrablásban a bűnösség megállapításáért, valamint súlyosabb büntetés kiszabásáért, a vádlott és védője részbeni felmentés végett fellebbezett, a korábbi rendőr ugyanis nem ismeri el a fővárosi bankrablás elkövetését.

Az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt folytatódik.

rendőr

pécs

bankrablás

kaposvári törvényszék

