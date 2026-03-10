ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkezõ gépjármûvekre vonatkozik.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Infostart

Az üzemanyagok piacán tapasztalható áremelkedés miatt a kormány maximalizálta az árakat, csökkentette a jövedéki adók mértékét, valamint felszabadította az állami stratégiai üzemanyagkészletet.

Március tizedikén éjfélkor életbe léptek a védett üzemanyagárak Magyarországon; ennek értelmében a benzin ára nem emelkedhet 595 forint fölé, a dízelé pedig 615 forint fölé. A kormány arról is döntött, hogy az európai uniós minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját, ami a benzinnél 19,25 forintos, míg a gázolajnál 20,48 forintos nettó adócsökkentést jelent.

Az Index cikke szerint Magyarország jelenleg az európai üzemanyagár-mezőny középső részén helyezkedik el. A rögzített árak nagyjából 1,5 euró körüli literenkénti szintnek felelnek meg, ami több nyugat-európai országnál alacsonyabb, de a balkáni országok egy részénél még mindig magasabb.

Domináns eltérések

Az EU átlagára literenként 1,57 euró, de a keleti országok jóval olcsóbban kínálják az üzemanyagot, míg a nyugati és északi régiók drágábbak. Magyarország a kormány védett áraival az olcsó tankolás lehetőségét adja.

A legkedvezőbb árak Bulgáriában, Szlovéniában, Lengyelországban és Magyarországon találhatók.

Bulgáriában a benzin literenként 1,23 euróba, a dízel 1,25 euróba kerül, míg Lengyelországban 1,38–1,42 euró a benzin ára, Magyarországon pedig (1,54−1,59 euró) 595–615 forint.

Az alacsonyabb árak mögött elsősorban a mérsékelt adóterhek és a kisebb helyi költségek állnak. Kelet-Európában az üzemanyagárak nemcsak a globális olajárakhoz, hanem az országok kormányzati politikájához is igazodnak. Több országban a kormányzati ársapka vagy támogatások mérséklik a fogyasztói költségeket, így a benzin és a dízel olcsóbban elérhető, mint a kontinens nyugati felén – írják.

A drágább régiók közé tartozik Hollandia, Dánia és Finnország, ahol a benzin literenként 2 euró körül alakul. Hollandia vezeti a listát 2,07 euróval, Dánia 1,95 euróval, Finnország pedig 1,93–1,95 euróval szerepel a drágább országok között. Nem EU-tagként Svájc és Norvégia is a legmagasabb árakat kínálja: 1,84–1,97 euró literenként.

Az árkülönbségekkel kapcsolatban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megosztott egy táblázatot a közösségi oldalán, ami alapján a védett magyar üzemanyagárak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál, de a szomszédos országok többségéhez képest is.

