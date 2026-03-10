Saját fia végezhetett az ablakon kidobott üzletemberrel

A boncolás előzetes eredményei alapján már halott volt az a román állampolgársággal is rendelkező ukrán bankár, aki január 23-án esett ki egy milánói szálláshely ablakán – írja a La Repubblica beszámolója alapján a hvg.hu.

Az UKrSibbank korábbi elnöke, a Fidobank egykori tulajdonosa, Alexander Adarics január 23-án reggel érkezett Milánóba, és a jelek szerint azt tervezte, hogy még aznap este továbbutazik. De erre már nem volt lehetősége, mert Adarics az épület ablakán kiesett és meghalt. Az eset után az olasz rendőrség gyilkosság gyanújával indított nyomozást.

A kamerafelvételek is arról árulkodnak, hogy a bankárt nem a zuhanás ölte meg.

A képeken úgy látszik, mintha egy élettelen test zuhanna. Ezt megerősíti a boncolás eredménye is. A halottkém jelentése szerint a holttesten egyértelműen felfedezhetők voltak a fojtogatás nyomai. Az olasz lap hozzáteszi, a gyilkossággal a bankár fiát, Igort vádolják, akit az olasz ügyészség február végén le is tartóztatott, jelenleg Barcelonában várja a kiadatását.

A tárgyalás előkészítő iratában részletesen leírják az eseményeket. A dokumentum szerint Adarics és fia együtt érkeztek január 23-án délelőtt Barcelonából Milánóba egy üzleti találkozóra. Megbeszélés helyett azonban a férfit megkötözték – ahogy arra a holttest csuklóján talált kötél is utal – majd arra kényszerítették, hogy elutaljon 250 ezer eurónyi kriptovalutát (körülbelül 100 millió forint).

A szálláshely kamerái alapján kora délután egy, majd pár órával később másik két ismeretlen férfi is elhagyta az épületet. Az utolsó másodpercekkel azelőtt távozott, hogy a bankár holtteste kizuhant az ablakon. Ezután szemtanúk látták, ahogy Igor kihajol egy ablakon, majd lemegy, közli, hogy nem ismeri az áldozatot, taxit fog, a repülőtérre megy és hazautazik, azzal a géppel, amire az apjának is jegye volt.

A gyilkosság motivációjára egyelőre nem derült fény.

Adarics özvegyének elmondása szerint a bankár halála előtti időben feszült volt a kapcsolat közte és a fia között.