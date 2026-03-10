Operatív igazgató: nem kell a háborúk miatt elhalasztani a 2026-os labdarúgó vb-t

Heimo Schirgi, a nyári labdarúgó-világbajnokság operatív igazgatója szerint a torna "túlságosan nagy" ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák.

Az osztrák sportvezető hétfőn elmondta: a nemzetközi szövetség (FIFA) továbbra is figyelemmel kíséri az „Irán elleni amerikai és izraeli háború okozta globális zűrzavar miatt kialakult helyzetet és annak következményeit”.

„Ha lenne kristálygömböm, most meg tudnám mondani, mi fog történni, de nyilvánvaló, hogy a helyzet folyamatosan alakul, napról napra változik, és mi szorosan figyelemmel kísérjük” – jelentette ki Heimo Schirgi.

Hangsúlyozta: a világbajnokság túlságosan nagy torna ahhoz, hogy elhalasszák, és reményeik szerint minden válogatott részt vehet majd rajta, amelyik kijutott.

A 48 csapatos vb-t júniusban és júliusban 11 egyesült államokbeli, három mexikói és két kanadai helyszínen rendezik meg. Bár az Egyesült Államok beutazási tilalmat vezetett be négy vb-résztvevő nemzettel – Iránnal, Elefántcsontparttal, Haitivel és Szenegállal – szemben, az operatív igazgató szerint a játékosokkal, a csapatvezetőkkel és a közvetlen hozzátartozókkal kivételt tesznek majd.