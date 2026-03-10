ARÉNA - PODCASTOK
FORT BRAGG, NORTH CAROLINA - FEBRUARY 13: U.S. President Donald Trump speaks during a visit to the Fort Bragg U.S. Army base on February 13, 2026 in Fort Bragg, North Carolina. Trump visited the base to honor special forces involved in the military operation in Venezuela in early 2026.
Nyitókép: Getty Images/Nathan Howard

Donald Trump megszólalt Vlagyimir Putyinnal történt beszélgetése után, az olaj ára csökkenni kezdett

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ellentmondó nyilatkozatokat tett az iráni háború végéről Donald Trump. Az amerikai elnök egyrészt azt mondta: „jobbára” elérte céljait, másrészt viszont „halállal, tűzzel, haraggal” fenyegette meg ellenségét. Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetése utáni megszólalása nyomán csökkenni kezdett a kőolaj ára.

„Hatalmas lépéseket tettünk katonai céljaink elérése felé... egyesek szerint gyakorlatilag el is értük azokat. Leradíroztuk az összes haderő-nemüket. A haditengerészetük nagy részét a tenger fenekére küldtük... gyorsabban haladunk, mint a menetrend, továbbá kiiktattuk a vezetésüket – kétszer-háromszor” – fejtegette Donald Trump egy hétfői sajtótájékoztatón.

Ez előtt egy interjúban mondta azt, hogy a háború „jobbára befejezett”. Pártja tagjai előtt pedig közölte: az Irán elleni akció „egy kis túra volt, a gonosztól való megszabadulásra”.

Viszont részben ellent is mondott magának, amikor azt fejtegette, hogy „sok szempontból győztünk, de nem nyertünk eleget”.

Donald Trump azután beszélt, hogy telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és kommentátorok szerint az olajpiacok lenyugtatása volt a célja. Amit el is ért: a hordónkénti közel 120 dollárról 83-ra, esett, majd keddre 90-re kúszott fel az energiahordozó ára – a mozgás jelentős, de az ár így is jóval magasabb, mint a háború előtt volt.

A nyilatkozatok ellenére az Egyesült Államok és Izrael hétfőn is folytatta Irán bombázását, az Iszlám Köztársaság pedig rakétákkal és drónokkal támadta Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint. Utóbbi fővárosában az akció egy 29 éves nő életét követelte.

Iránban, Teherán és Alborz tartományokban közben „részleges áramszünetet” okozott az energiahálózatban okozott kár. A korábbi, iráni olajraktárak elleni támadás nyomán Teherán azzal fenyegetett, hogy célba veszi szomszédai infrastruktúráját.

Közben Izrael folytatta Libanon – illetve szerinte a sííta Hezbollah – elleni akcióját és felszólította a lakosokat a Litáni-folyótól délre található övezet elhagyására – miközben a helyi hatóságok szerint már 500 felé közelít a halottak száma.

Mint kommentárjában a BBC megjegyezte: Trump megszólalásai – illetve az, hogy „gyorshívón kezdte keresni a riportereket” – elérték a céljukat, „viszont nem voltak elég világosak”. „Mindenre van tervem, jó? Nagyon boldogok lesztek” – mondta a konzervatív New York Postnak az olajárról. Más kommentátorok szerint a félidős választásokra készülő Donald Trumpot megijesztette az olaj és a műtrágya drágulása, ami kihat az amerikai farmerekre.

Később, a közösségi oldalára egy fenyegetést posztolt ki: „Halál, tűz és harag zúdul” Iránra, ha lezárja az olajszállítások előtt a Hormuzi-szorost. A Ciprusra látogató Emmanuel Macron francia elnök is hallatta a hangját, aki azt mondta: repülőgép-hordozót küld a térségbe „a Hormuzi-szoros megnyitását célzó védelmi lépésekre”.

Az iráni Forradalmi Gárda válasza közben az volt, hogy „ők mondják meg, mikor van vége a háborúnak, a régió jövőbeli státusza az ő kezükben van”.

Az iráni Egészségyügyi Minisztérium szerint eddig több, mint 1200 iráni lakos halt meg a háborúban.

A legsúlyosabb eset a Gárda egyik bázisa mellett található iskola elleni támadás volt, több, mint 150 halálos áldozattal – a BBC tényellenőrző osztálya szerint egy amerikai Tomahawk-rakéta robbant a közelben. Donald Trump elnök korábban egy eltévedt iráni fegyverről beszélt, de most közölte: bármire is jusson a vizsgálat, „kész együtt élni vele”.

Donald Trump megszólalt Vlagyimir Putyinnal történt beszélgetése után, az olaj ára csökkenni kezdett

