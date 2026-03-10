ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.91
usd:
331.12
bux:
124570
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Lufthansa német légitársaság koronavírus-járvány miatt munka nélkül maradt gépei vesztegelnek a frankfurti repülőtéren 2020. április 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani

Sztrájkot hirdettek Európa vezető légitársaságánál

Infostart / MTI

Március 12-én kezdődő kétnapos sztrájkra szólította fel a Lufthansa német légitársaságnál dolgozó tagjait kedden a VC pilótaszakszervezet.

A munkavállalói képviselet több mint 5000 pilótát szólított fel munkabeszüntetésre a céggel kialakult bérvita nyomán.

A 48 órás sztrájk az anyavállalat mellett a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A szakszervezet a múlt héten tartózkodott a sztrájktól tekintettel a közel-keleti régiót sújtó feszültségre. A térségbe induló járatokra nem terjed ki a mostani munkabeszüntetés.

Az idén ez már a második sztrájk lesz a bérvitában. A VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet legutóbb február 12-re hirdetett sztrájkot a Lufthansánál. Akkor mindez 800 járat törlését eredményezte, ami nagyjából 100 ezer utast érintett.

A Lufthansa fapados leányvállalatánál, az Eurowingsnél a jövő héten szavaznak munkabeszüntetésről, ezért annak pilótái a mostani sztrájkban nem vesznek részt.

Kezdőlap    Külföld    Sztrájkot hirdettek Európa vezető légitársaságánál

sztrájk

lufthansa

felszólítás

légiközlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

A Galatasaray és a Liverpool isztambuli mérkőzésével kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os negyeddöntőinek sora. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ott van a Vörösök kezdő csapatában, Sallai Roland a tartalékok közé került a másik oldalon.
Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Három rendeletet fogadott el a kormány annak érdekében, hogy védje a hazai az üzemanyagpiacot és a hazai fogyasztókat. Felszabadította a stratégiai készleteket, védett árat vezetett be, és nagykereskedők is olcsóbban kaphatják üzemanyagot, valamint az adótartalom is csökken, de még a kiskereskedőknek is megmarad a profitjuk. Az InfoRádió Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát kérdezte a részletekről.
 

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Milyen ár lesz a kútoszlopon? Ki ellenőrzi, hogy lehet-e olcsóbban tankolni?

Üzemanyagárak: újabb csökkentést jelentett be a kormány

Átadták a Mol kőolajfinomítóját Fiuméban

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: az elnök eddig elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült. Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök. Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök. Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat. Miközben Amerika jeleket küld Iránnak arról, hogy tárgyalni akarnak, Teherán halálosan megfenyegette az amerikai elnököt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megkongatták a vészharangot a szakértők: visszatérhet a korábbi rémálom a magyar benzinkutakra

Megkongatták a vészharangot a szakértők: visszatérhet a korábbi rémálom a magyar benzinkutakra

Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Explosions in Tehran as Hegseth says today will be 'most intense' day of strikes on Iran so far

Explosions in Tehran as Hegseth says today will be 'most intense' day of strikes on Iran so far

An Iranian security official warns Donald Trump "be careful, so that you won't get eliminated" after the US president said the war was "very far ahead of schedule".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 19:35
Ukrán elnök: Magyarország „gengszterizmusával” kapcsolatban az EU ne hallgasson
2026. március 10. 19:24
Ukrajna európai támogatását szervezi a német védelmi miniszter
×
×