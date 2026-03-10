Sorra jelentik be a viteldíjak emelését a légitársaságok

A kerozin hordónkénti ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt 85–90 dollárról az elmúlt napokban 150–200 dollár közé ugrott az Air New Zealand tájékoztatása szerint. A társaság a fokozódó bizonytalanságra hivatkozva felfüggesztette a 2026-ra vonatkozó pénzügyi előrejelzését.

A Portfolio összefoglalója szerint az Irán ellen zajló amerikai–izraeli háború az olajárak elszabadulásán keresztül felborította a globális légiközlekedést: egyes útvonalakon a jegyárak meredeken emelkedtek, és reális veszéllyé vált a járatok tömeges földre kényszerítése is.

A tőzsdéken ugyanakkor enyhült a nyomás, miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt jelezte, hogy a háború hamarosan véget érhet.

Az olaj világpiaci ára kedden hordónként 90 dollár környékére esett vissza a hétfőn elért 119 dolláros csúcsról. A légitársaságok részvényei ezzel párhuzamosan stabilizálódtak, Európában a Wizz Air 7,5 százalékot, a Ryanair 4 százalékot, a Lufthansa pedig 7 százalékot emelkedett.

A Hong Kong Airlines csütörtöktől akár 35,2 százalékkal is megemeli üzemanyag-pótdíjait. Az Air New Zealand a belföldi járatokon 10, a rövid távú nemzetközi útvonalakon 20, a hosszú távú járatokon pedig 90 új-zélandi dolláros egyirányú áremelést vezetett be a turistaosztályon.