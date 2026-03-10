ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
A Lufthansa légitársaság 215 üléses Airbus A321neo típusú repülőgépe érkezik a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre 2024. április 19-én. A debreceni autógyárát érintő társasági szerződést kötött a BMW Group a Lufthansa légitársasággal, amelynek értelmében nagyobb befogadóképességű repülőket közlekedtetnek Debrecen és München között hétfői és pénteki napokon.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Sorra jelentik be a viteldíjak emelését a légitársaságok

Infostart

Az Irán ellen zajló amerikai–izraeli háború az olajárak kilövésével jár. A konfliktus felborította a globális légiközlekedést, egyes útvonalakon a jegyárak meredeken emelkedtek a fokozódó bizonytalanság miatt.

A kerozin hordónkénti ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt 85–90 dollárról az elmúlt napokban 150–200 dollár közé ugrott az Air New Zealand tájékoztatása szerint. A társaság a fokozódó bizonytalanságra hivatkozva felfüggesztette a 2026-ra vonatkozó pénzügyi előrejelzését.

A Portfolio összefoglalója szerint az Irán ellen zajló amerikai–izraeli háború az olajárak elszabadulásán keresztül felborította a globális légiközlekedést: egyes útvonalakon a jegyárak meredeken emelkedtek, és reális veszéllyé vált a járatok tömeges földre kényszerítése is.

A tőzsdéken ugyanakkor enyhült a nyomás, miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt jelezte, hogy a háború hamarosan véget érhet.

Az olaj világpiaci ára kedden hordónként 90 dollár környékére esett vissza a hétfőn elért 119 dolláros csúcsról. A légitársaságok részvényei ezzel párhuzamosan stabilizálódtak, Európában a Wizz Air 7,5 százalékot, a Ryanair 4 százalékot, a Lufthansa pedig 7 százalékot emelkedett.

A Hong Kong Airlines csütörtöktől akár 35,2 százalékkal is megemeli üzemanyag-pótdíjait. Az Air New Zealand a belföldi járatokon 10, a rövid távú nemzetközi útvonalakon 20, a hosszú távú járatokon pedig 90 új-zélandi dolláros egyirányú áremelést vezetett be a turistaosztályon.

olajár

jegyáremelés

iráni háború

Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

A Galatasaray és a Liverpool isztambuli mérkőzésével kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os negyeddöntőinek sora. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ott van a Vörösök kezdő csapatában, Sallai Roland a tartalékok közé került a másik oldalon.
Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Három rendeletet fogadott el a kormány annak érdekében, hogy védje a hazai az üzemanyagpiacot és a hazai fogyasztókat. Felszabadította a stratégiai készleteket, védett árat vezetett be, és nagykereskedők is olcsóbban kaphatják üzemanyagot, valamint az adótartalom is csökken, de még a kiskereskedőknek is megmarad a profitjuk. Az InfoRádió Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát kérdezte a részletekről.
 

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Milyen ár lesz a kútoszlopon? Ki ellenőrzi, hogy lehet-e olcsóbban tankolni?

Üzemanyagárak: újabb csökkentést jelentett be a kormány

Átadták a Mol kőolajfinomítóját Fiuméban

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"

Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"

Ugyan sajnálatos, de visszafordíthatatlan Németország lemondása az atomenergiáról - közölte kedden Friedrich Merz német kancellár, miután az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a kis moduláris reaktorok kibővítésére vonatkozó terveit.

Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított

Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított

A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.

Explosions in Tehran as Hegseth says today will be 'most intense' day of strikes on Iran so far

Explosions in Tehran as Hegseth says today will be 'most intense' day of strikes on Iran so far

An Iranian security official warns Donald Trump "be careful, so that you won't get eliminated" after the US president said the war was "very far ahead of schedule".

2026. március 10. 17:34
Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is
2026. március 10. 17:24
Sajtóértesülések szerint 236 millió dolláros csatát nyert a Mol
