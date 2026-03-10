Elhunyt Kiss László volt alkotmánybíró

Prof. Dr. Kiss Lászlót az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti – írta meg az Index a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának közleményére hivatkozva.

Mint olvasható, a volt alkotmánybíró mindenki másnál hosszabb ideig, tizennyolc éven át, 1998 márciusától 2016 márciusáig viselte a sötétkék talárt. Második alkotmánybírói mandátuma napra pontosan tíz éve, 2016. március 10-én járt le.

A kevésbé tehetős háttérből származó volt alkotmánybíró a Vas megyei Jánosházán járt óvodától középiskoláig. A cikkben felidézik, hogy „szeretett és tudott is tanítani”. Sok helyre hívták előadást tartani, küldetésének tartotta, hogy „az alkotmánybíráskodást oly gyakran belengő tömjénfüstöt” eloszlassa. Hozzáteszik, hogy egy újságcikkben ügynöki tevékenységgel vádolta meg egy „ügynökvadász” történész, a hosszú pereskedés történetét Ügynökmese című könyvében írta meg.