Or Yissachar: Magyarország jelzőfényként ragyog Európában

„Az elmúlt években a külső és belső erők megváltoztatták a világot. Nagy-Britanniába 25 év alatt mintegy 6 millió migráns érkezett” –– mondta el az MCC Summit a „Nyugat visszaszerzéséről” szóló konferenciáján Or Yissachar, a David Institute for Security Policy vezető kutatója. Majd azt is hozzá tette: Magyarországon ez nem volt érzékelhető.

„Önök cselekedtek. Van egy déli fal, vannak nagyon szigorú törvények. De hol vannak más nyugati nemzetek, amelyek így gondolkodnak” –– tette fel a kérdést a kutató. Or Yissachar szerint

az Irán elleni háború közelebb hozhatja Izraelt és a környező arab államokat.

Azt is elmondta, hogy Izrael és arab államok együtt működnek az Egyesült Államokkal, valamint Európával az Iránból érkező általános aggodalmakkal szemben.

„Eléggé megdöbbentő látni, milyen reakciók érkeztek néhány kritikus részről a jelentős izraeli-amerikai csapásra Irán ellen” – mondta a szakértő, aki hangsúlyozta, a háború nem csak a csatatéren zajlik. Nyugat-Európa például a szakértő szerint a stratégiai passzivitást választotta. „Nem ülhetünk tétlenül és nem írhatunk megállapodásokat Iránnal, amelyeket megszegnek” – hangsúlyozta Or Yissachar. Arra is felhívta a figyelmet: noha az Egyesült Államok néhány hagyományos partnere most részt vesz a folyamatban, ezt talán kicsit túl későn teszik. Szerinte ebben az értelemben Magyarország nagyon józan álláspontot képvisel, és a tőle telhető legjobbat teszi.

Hídként szolgál kelet és nyugat között, ahogyan mindig is – fogalmazott az elemző.

Or Yissachar beszélt arról is, hogy az Európai Unió GDP-je tavaly 1,1 százalékkal nőtt, miközben a háborúzó Izraelé 3,1 százalékkal. Visszatérve Iránra azt mondta, a teheráni rezsim civil célpontokat lő és akár Európára is lecsapna, ha lenne ehhez megfelelő hatótávolságú rakétája.

„De már dolgoznak is rajta” – jegyezte meg az elemző, aki szerint az iráni rezsim nem a népet képviseli. „Eljön majd az idő, amikor az iráni nép visszaszerzi az országát. Addig is a Jeruzsálem, Washington, Budapest háromszög erővel védi a szabadságot, Magyarország pedig úgy ragyog Európában, mint egy jelzőfény” – hangsúlyozta Or Yissachar