Irán újból rátámadt a szomszédaira, és fenyegeti az olajexportot is

Az iráni Forradalmi Gárda azt is közölte: nem engedik, hogy olaj hagyja el a térséget, ha az Egyesült Államok és Izrael folytatja a támadásokat Teherán ellen.

Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben légiriadók szólaltak meg a kora reggeli órákban. Dubajban mobiltelefonokra küldött riasztások figyelmeztették a lakosságot a beérkező fenyegetésekre; a katasztrófavédelmi hatóság a reggel 9 és este fél 11 közötti időszakban szöveges értesítések küldését rendelte el.

BREAKING: Video released by the Iranian Navy shows the launch of what appears to be Arash-2 one-way attack drones from southern Iran toward Persian Gulf states. Similar drones have been launched at the UAE, including Dubai and other cities, causing damage and destruction to oil… pic.twitter.com/55F9PL1Rqb — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 9, 2026

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma közölte, hogy a királyság keleti régiója felett két drónt semmisítettek meg.

Kuvaitban a Nemzeti Gárda hat pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le az ország északi és déli területein.

Gulf states faced another tense night from Iranian attacks, though less effective than those on Kuwait and Bahrain. UAE air defenses engaged over Abu Dhabi and Dubai, with reports of missile fragments falling in residential areas.



Iran claimed strikes on Saudi Arabia’s Shaybah… pic.twitter.com/mqgqkMgJRO — Rybar MENA (@rybar_mena) March 9, 2026

Az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: amennyiben az Egyesült Államok és Izrael folytatja Irán elleni támadásait, teljesen elzárja a térségből induló olajszállításokat. A Perzsa-öbölből induló olajszállítmányok túlnyomó része a Hormuzi-szoroson keresztül jut ki a nyílt tengerre, ez a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Washington hétfőn arra figyelmeztette az iráni vezetést:

az olajszállítás akadályoztatása esetén az Egyesült Államok a korábbinál jóval keményebb katonai válaszlépéseket tehet.

Észak-Irakban kedden légicsapás érte az iráni támogatású fegyveres csoportok egyik állását. Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló iraki katonai szervezet 40. dandárjának kirkuki bázisát érő támadásban legalább öt fegyveres meghalt és négyen megsebesültek. Az iraki hadsereg közleményben „Irak elleni nyílt támadásnak” nevezte az akciót.