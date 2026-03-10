ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.76
usd:
331.32
bux:
123926.47
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Irán újból rátámadt a szomszédaira, és fenyegeti az olajexportot is

Infostart / MTI

Kedden ismét drónokkal és rakétákkal támadott célpontokat Irán, a Perzsa-öböl mentén fekvő több országban, köztük Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben.

Az iráni Forradalmi Gárda azt is közölte: nem engedik, hogy olaj hagyja el a térséget, ha az Egyesült Államok és Izrael folytatja a támadásokat Teherán ellen.

Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben légiriadók szólaltak meg a kora reggeli órákban. Dubajban mobiltelefonokra küldött riasztások figyelmeztették a lakosságot a beérkező fenyegetésekre; a katasztrófavédelmi hatóság a reggel 9 és este fél 11 közötti időszakban szöveges értesítések küldését rendelte el.

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma közölte, hogy a királyság keleti régiója felett két drónt semmisítettek meg.

Kuvaitban a Nemzeti Gárda hat pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le az ország északi és déli területein.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: amennyiben az Egyesült Államok és Izrael folytatja Irán elleni támadásait, teljesen elzárja a térségből induló olajszállításokat. A Perzsa-öbölből induló olajszállítmányok túlnyomó része a Hormuzi-szoroson keresztül jut ki a nyílt tengerre, ez a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Washington hétfőn arra figyelmeztette az iráni vezetést:

az olajszállítás akadályoztatása esetén az Egyesült Államok a korábbinál jóval keményebb katonai válaszlépéseket tehet.

Észak-Irakban kedden légicsapás érte az iráni támogatású fegyveres csoportok egyik állását. Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló iraki katonai szervezet 40. dandárjának kirkuki bázisát érő támadásban legalább öt fegyveres meghalt és négyen megsebesültek. Az iraki hadsereg közleményben „Irak elleni nyílt támadásnak” nevezte az akciót.

Kezdőlap    Külföld    Irán újból rátámadt a szomszédaira, és fenyegeti az olajexportot is

irán

öbölmenti országok

dróncsapás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz

Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány. Nagy kérdés, hogy meddig kell ezt fenntartani, meddig lesz az egekben a világpiaci olajár, és mennyire gyorsan stabilizálódik a piac. Minderről Kováts Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját, olajipari szakértőt kérdezte az InfoRádió.
 

Nagyot esett az olaj ára Donald Trump mondatai után

Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ukrán jelentések szerint az ország ellen indított FPV drónok száma az elmúlt időszakban majd húsz százalékkal csökkent, hála annak, hogy az ukránok folyamatosan támadják az oroszok dróngyártó üzemeit. A közel-keleti harcok miatt egekbe szökő olaj és gázár az ukrán háborús gazdaságra is negatív hatással van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet

Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet

Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens Iran with 'death, fire and fury' if it blocks oil flow, after saying war will end 'soon'

Trump threatens Iran with 'death, fire and fury' if it blocks oil flow, after saying war will end 'soon'

The US president says he will hit Iran "twenty times harder" if it blocks the Strait of Hormuz, as people in Tehran say the city had its heaviest night of strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 11:17
Nőket kihasználó ukrán pénzmosó hálózatra csaptak le
2026. március 10. 11:05
Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz
×
×