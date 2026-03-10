Vigyázat, kigyulladhat ez a népszerű konyhai termék

Az Aldi Magyarország fogyasztóvédelmi okokból, azonnali hatállyal visszahívta a náluk kapható AMBIANO Hordozható mixert – szürke, kék és zöld színekben.
Mint írják, a termék használat, töltése során egyes esetekben túlmelegedhet, ami a hordozható mixer kigyulladásához vezethet. Emiatt a termék nem használható.
A termék minden magyarországi Aldi-üzletben elérhető volt, értékesítését azonban felfüggesztették.
A megvásárolt mixerek bármely üzletükben visszavihető, a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik.
Megjegyezik: a jelen vásárlói tájékoztató nem jelenti az előállító, a gyártó vagy a forgalmazó felelősségének megállapítását.
További részletek itt olvashatók.