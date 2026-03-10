Élő: Galatasaray–Liverpool, magyarokkal

A Liverpoolban Alisson valóban, az előzetes híreknek megfelelően, nem tud védeni, Mamardasvili helyettesíti. Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk és kerkez Milos a négy hátvéd, Ryan Gravenberch és Alexis mac Allister a két védekező, Mohamed Szalad, Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz a három támadó középpályás. Elöl Hugo Ekitiké kezd.

A törököknél Wilfried Singo a jobbhátvéd, Sallai Roland a kispadon kezd. Erős a Galatasaray kispadja, Mauro icardi, Leroy Sané ésIlkay Gündogan is bevetésre kész, a magyarválogatott csatár mellett.