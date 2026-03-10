ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Vlagyimir Putyin titkos terve az iráni békéhez

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az iráni válság rendezésére vonatkozó javaslatokat terjesztett elő Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerének, Donald Trumpnak – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal a két vezető telefonos megbeszéléséről.

„Pillanatnyilag nincs ilyen lehetőség (a javaslatok konkretizálására), és ilyen szándék sincsen. Ezeket a javaslatokat az elnök a tárgyalópartnerével közölte. Meglátjuk, hogyan alakul majd a további egyeztetés” – válaszolt Peszkov a vonatkozó kérdésre.

Az orosz elnöki szóvivő szerint Putyinnak a közel-keleti konfliktus lezárására vonatkozó javaslatai továbbra is érvényesek. Mint mondta, Oroszország kész elősegíteni a békefolyamatot, de ehhez sok féllel kell egyeztetnie. Hozzátette, hogy a kapcsolatfelvétel ténye önmagában nem jelenti azt, hogy Oroszország közvetítővé válik a konfliktusban.

Beszámolója szerint az orosz olaj ellen bevezetett szankciók feloldása nem volt részletesen megtárgyalt témája a beszélgetésnek. Trumpnak azt a döntését, hogy egyes országokkal szemben feloldja a korlátozásokat, a globális piaci helyzet stabilizálására tett kísérletnek nevezte

Az ukrajnai rendezésre kitérve Peszkov közölte, hogy az újabb tárgyalási forduló konkrét időpontja és helyszíne egyelőre nem ismeretes. Hangsúlyozta, hogy a háromoldalú együttműködést folytatni kell, mert ebben az összes fél érdekelt.

Bejelentette, hogy Washington nem szabta a tárgyalások folytatásának feltételéül a tűzszünetet. Elmondta, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott kapcsolatban áll orosz tárgyalópartnereivel, ami lehetővé teszi a legkényesebb kérdésekkel kapcsolatos jelzések továbbítását. Megismételte, hogy Oroszország nagyra értékeli az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit.

