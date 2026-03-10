ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
GOLD COAST, AUSTRALIA - MARCH 08: Islamic Republic of Iran pose for a team photo during the AFC Womens Asian Cup Australia 2026 match between Islamic Republic of Iran and Philippines at Gold Coast Stadium on March 08, 2026 in Gold Coast, Australia. (Photo by Albert Perez/Getty Images)
Nyitókép: Albert Perez/Getty Images

Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

Infostart / MTI

Irán női válogatottja egy mérkőzésre érkezett az országba, a szálláshelyükről szállították őket egy „biztonságos helyre”.

Ausztrália menedéket nyújt az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, akik egy mérkőzésre érkeztek az országba – jelentette be helyi idő szerint kedden Tony Burke belügyminiszter Brisbane-ben.

A tájékoztatás szerint a nőket az ausztráliai Gold Coast part menti városban lévő szállodájukból „biztonságos helyre szállította” az ausztrál szövetségi rendőrség a kedd kora reggeli órákban. A miniszter elmondta, hogy személyesen találkozott velük, és véglegesítették a humanitárius vízumok kiadását számukra. „A csapat többi tagjának üzenem, hogy ugyanez a lehetőség nyitva áll előttük” – mondta Tony Burke. „Ausztrália a szívébe fogadta az iráni női labdarúgócsapatot” – tette hozzá.

A belügyminiszter bejelentése azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn felszólította Ausztráliát, nyújtson menedéket az iráni csapat minden olyan tagjának, aki ezt kérné.

Az iráni csapat februárban érkezett Ausztráliába a női Ázsia-kupára, még mielőtt az Egyesült Államok és Izrael megindította volna műveletét az Iszlám Köztársasággal szemben.

A csapat a hétvégén nem jutott tovább, így vissza kellett volna térnie a heves bombázás alatt álló Iránba. Marzije Dzsafari szövetségi kapitány, akit az AAP ausztrál hírügynökség idézett, vasárnap még úgy fogalmazott, hogy a játékosok „minél hamarabb vissza akarnak térni Iránba”.

Donald Trump hétfőn a közösségi médiában bírálta Ausztráliát, mondván, Canberra „szörnyű humanitárius hibát követ el azzal, hogy megengedi, hogy a csapatot visszaküldjék Iránba, ahol nagy valószínűséggel meg fogják őket ölni”. Trump elnök felszólította Ausztráliát, hogy adjon menedéket a csapatnak, hozzátéve: „ha ti nem teszitek meg, akkor az Egyesült Államok befogadja őket”. Az amerikai elnök szerint néhány játékos „úgy érzi, vissza kell mennie, mert aggódik családja biztonságáért, beleértve azokat a fenyegetéseket is, amelyek családtagjaikat érik, ha nem térnek vissza”.

