Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

Ausztrália menedéket nyújt az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, akik egy mérkőzésre érkeztek az országba – jelentette be helyi idő szerint kedden Tony Burke belügyminiszter Brisbane-ben.

A tájékoztatás szerint a nőket az ausztráliai Gold Coast part menti városban lévő szállodájukból „biztonságos helyre szállította” az ausztrál szövetségi rendőrség a kedd kora reggeli órákban. A miniszter elmondta, hogy személyesen találkozott velük, és véglegesítették a humanitárius vízumok kiadását számukra. „A csapat többi tagjának üzenem, hogy ugyanez a lehetőség nyitva áll előttük” – mondta Tony Burke. „Ausztrália a szívébe fogadta az iráni női labdarúgócsapatot” – tette hozzá.

A belügyminiszter bejelentése azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn felszólította Ausztráliát, nyújtson menedéket az iráni csapat minden olyan tagjának, aki ezt kérné.

Az iráni csapat februárban érkezett Ausztráliába a női Ázsia-kupára, még mielőtt az Egyesült Államok és Izrael megindította volna műveletét az Iszlám Köztársasággal szemben.

A csapat a hétvégén nem jutott tovább, így vissza kellett volna térnie a heves bombázás alatt álló Iránba. Marzije Dzsafari szövetségi kapitány, akit az AAP ausztrál hírügynökség idézett, vasárnap még úgy fogalmazott, hogy a játékosok „minél hamarabb vissza akarnak térni Iránba”.

Donald Trump hétfőn a közösségi médiában bírálta Ausztráliát, mondván, Canberra „szörnyű humanitárius hibát követ el azzal, hogy megengedi, hogy a csapatot visszaküldjék Iránba, ahol nagy valószínűséggel meg fogják őket ölni”. Trump elnök felszólította Ausztráliát, hogy adjon menedéket a csapatnak, hozzátéve: „ha ti nem teszitek meg, akkor az Egyesült Államok befogadja őket”. Az amerikai elnök szerint néhány játékos „úgy érzi, vissza kell mennie, mert aggódik családja biztonságáért, beleértve azokat a fenyegetéseket is, amelyek családtagjaikat érik, ha nem térnek vissza”.