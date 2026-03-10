ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Három rendeletet fogadott el a kormány annak érdekében, hogy védje a hazai az üzemanyagpiacot és a hazai fogyasztókat. Felszabadította a stratégiai készleteket, védett árat vezetett be, és nagykereskedők is olcsóbban kaphatják üzemanyagot, valamint az adótartalom is csökken, de még a kiskereskedőknek is megmarad a profitjuk. Az InfoRádió Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát kérdezte a részletekről.

352 millió liternyi benzin és 610 millió liternyi dízelkészletet szabadított fel a kormány, ezek már finomított termékek, megvannak a stratégiai tárolókban, ez lesz elérhető a lakosság, illetve a magyar vállalkozások kiszolgálásához. Erre a készletből értékesített üzemanyagra vezették be a hatósági védett árakat; 595 forint literenként a benzin és 615 forint a dízel esetében, úgyhogy ez az a maximális ár, amit elkérhetnek az üzemanyag-kereskedők a lakosságtól, illetve a vállalkozásoktól – mondta a védett árról szóló friss rendelkezés részleteiről szólva az InfoRádióban Steiner Attila energiaügyi minisztériumi államtitkár.

A hatósági árra, mint ismert, a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező személyek, illetve jogi személyek jogosultak.

A külöldi rendszámú gépjárművek, tranzittal foglalkozó nemzetközi fuvarozók nem jogosultak arra, hogy a magyar stratégiai készletből és a védett árból részesüljenek, ők továbbra is a piaci árat kell, hogy megfizessék.

A totemoszlopokon a védett ár jelenik meg tehát, amikor viszont tankolunk, akkor magánál a kútnál a piaci ár jelenik meg, és alapvetően „bent” a forgalmi bemutatásával, illetve a rendszám alapján lehet azt igazolni, hogy valaki jogosult az alacsonyabb, védett árra, erre nem lesznek képesek ka külföldiek, velük piaci áron számolnak el.

Steiner Attila hangsúlyozta, hogy a nagykereskedőket, illetve az értékesítési láncban résztvevő kereskedőket is érdekeltté teszik ezen árazás fenntartásában, ennek megvannak a megfelelő eszközeik.

A jogszabály definiálja az egyes árszabályozási lépcsőket.

  • Az 595 és a 615 az a végfogyasztói ár, de közben a jogszabály meghatározza azt is, hogy
  • amikor a stratégiai készlet a nagykereskedőkhöz kerül, az milyen áron kerülhet oda,
  • és amikor a nagykereskedő továbbadja a kiskereskedőnek, ott is milyen ár az, amin megtörténhet ez a tranzakció,

és mindkettő biztosít egy látható, fair profitot mind a nagykereskedő, mind a kiskereskedők számára. Ezzel lehet elkerülni, hogy ellátási zavar lépjen fel, ugyanis

minden szereplő érdekelt lesz abban, hogy a stratégiai készletből felszabadított üzemanyag el is jusson a végfogyasztókhoz

– mutatott rá.

Hogy mi történik akkor, ha a nagyobb profit érdekében elkezdenek a külföldiekre koncentrálni egyes kutak, a hazai vásárlókra pedig nem számítanak, nem is adnak el nekik üzemanyagot védett áron, arról azt mondta, a jogszabály biztosítja, hogy ne lehessen visszaélni ezzel a helyzettel. A magyar fogyasztók állnak a törvények középpontjában, azt pedig nem tartja reálisnak, hogy egy kút csak külföldi forgalommal számol, hisz a forgalom nagy része egyszerűen magyar, a magyarokon is meglesz a kiskereső profitja.

A jogszabálycsomag jövedékiadó-csökkentést is tartalmaz: 19 forinttal csökkenni fog az adótartalom az üzemanyagárakban, de ez már része a védett ár képzésének.

„Levisszük az uniós minimum szintre a jövedéki adó szintjét, ennél lejjebb már az uniós szabályok alapján nem tudunk menni, amit lehetett, azt a kormány meglépett”

– tette világossá Steiner Attila.

Jóslatokba nem bocsátkozna azzal kapcsolatban, hogy a tartalék meddig elegendő, és azt sem tudni, meddig maradhat fenn a védett ár, hisz ez függ a Barátság kőolajvezeték sorsától és az iráni konfliktus folyásától is, e téren pedig senki sincs a bölcsek köve birtokában, de ugyanígy nem világos még az sem, hogy a Barátság leállása idején az orosz olaj eljut-e Magyarországra Horvátországon keresztül.

Azt azonban Steiner Attila elmondta még: nincs most semmilyen automatizmus beépítve a jogszabályokba, hogyha egy bizonyos árat elér a kőolaj ára, akkor a védett ár megszűnne, a kormány folyamatosan mérlegeli a lehetőségeket, és be fog avatkozni, amikor szükséges, „ellátásbiztonsági szempontból én azt gondolom, hogy rendben vagyunk”.

Steiner Attila: hármas csomagba került a védett üzemanyagár – így marad meg a kereskedők profitja is

benzin

üzemanyag

tankolás

steiner attila

