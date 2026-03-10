ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.67
usd:
330.01
bux:
123912.26
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
An iconic oil and gas industry symbol taken at dusk.
Nyitókép: Getty Images

Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány. Nagy kérdés, hogy meddig kell ezt fenntartani, meddig lesz az egekben a világpiaci olajár, és mennyire gyorsan stabilizálódik a piac. Minderről Kováts Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját, olajipari szakértőt kérdezte az InfoRádió.

Az intézkedés célja nagyjából ugyanaz, mint a 2021-es ársapka – mondta az InfoRádióban Kováts Máté, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, olajipari szakértő.

A lényeg az, hogy a kormány megpróbálja itthon stabilizálni az ellátási láncokban történő fennakadásokat és problémákat. „Most egy olyan globális problémával állunk szemben, amely nemcsak Európa és Magyarország számára nehezíti meg, hogy elég energiahordozóhoz jussanak hozzá, hanem az egész világnak” – tette hozzá, jelezve: a Közel-Keleten kialakult helyzet következménye az egész: hogy az Egyesült Államok Izrael támogatásával megtámadta Iránt, ami már hatott a kőolaj világpiaci árára, majd az iráni kormány a Hormuzi-szoros lezárásával próbálja meg nyomás alá helyezni a támadó feleket. A Hormuzi-szoroson a világ kőolajexportjának körülbelül a 20 százaléka megy át minden nap. Ennek a lezárásával Irán elvágta a közel-keleti régiót attól az exportálási mechanizmustól, amit főleg az ázsiai piacokra tudtak terelni. Az európai régió és Magyarország sajátossága és talán egy kicsit most szerencséje, hogy kőolajat kisebb mértékben exportálunk a Közel-Keletről, így

a mi régiónkba egy árlekövető mechanizmuson keresztül érkezik be a megemelkedett világpiaci ár. Ez hétfőn tetőzött nagyjából 119 dollár/hordónál. A háború előtt a világpiaci ár olyan 70 dollár/hordó volt.

Az egy kérdés, hogy ha olcsóbban kell adni az üzemanyagot, mint amennyiért be lehet szerezni, akkor előbb-utóbb nem fogy-e el, hiszen senki nem akar ennyiért behozni, mert minden literen vesztesége van. A szakértő szerint fontos, hogy az Európai Unión belül van egy olyan alapszabály, hogy minden tagállam 2-3 hónapi tartalékkal rendelkezik. Ezeket szoktuk stratégiai tartalékoknak hívni. Magyarországnak is van tartaléka, és a magyar kormány be is jelentette, hogy hozzá fog nyúlni, hogy meg tudjuk tartani az országon belüli piaci stabilitást. Ez elegendő lehet addig, ameddig remélhetőleg világpiaci szinten rendeződni tudnak a kereslet-kínálat arányok, és a Közel-Keleten megoldódhat a helyzet – véli Kováts Máté.

Vannak olyan számítások, amelyek arra utalnak, hogy most meg fog nőni a fogyasztás az ársapkával összefüggésben, mert sokan most „könnyebb kézzel” tankolnak, mások meg felhalmoznak, hogy ha kivezetik az ársapkát, akkor is maradjon még olcsóbb üzemanyaguk. De tanulva a korábbi eseményekből, amikor már volt ársapka Magyarországon, azért hoztak óvintézkedéseket. Például csak magyar rendszámú autó tankolhat ilyen nyomott áron, és egyes kisebb kutakon maximalizálják is a mennyiséget.

„Úgyhogy egyelőre nem látok arra okot, hogy elfogyjanak a tartalékok, és ne legyen üzemanyag a benzinkutakon”

– mondta a szakértő.

Kitért arra is, hogy most a mezőgazdasági szezon is beindul, a nehézgépek ki fognak menni a földekre az ezer literes tankjukkal. De alapvetően ezzel azért kalkulált a kormány, tisztában vannak, hogy milyen időszak érkezik. Ők is számítanak rá, hogy ahol nagyobb mezőgazdasági területek vannak, ott megnőhet a decemberihez képest a fogyasztás, de ez nem lesz kiugróan magasabb, mint tavaly ugyanebben az időszakban – tette hozzá.

Több olyan mechanizmus is elindult már, ami a világpiac stabilizálására fókuszál.

Donald Trump és az Egyesült Államok retorikája is ilyen: próbálják elővetíteni, hogy hamar stabilizálódhat a Hormuzi-szoros, ami a legfontosabb a kőolaj szempontjából De fontos megemlíteni, hogy a háború kirobbanása után azonnal összeültek az OPEC+ országai, és döntöttek egy termelési kvótanövelésről, szintén a piac stabilizálódásának érdekében. Sok irányból próbálják stabilizálni a piacot, mert eddig egy nagyon nagy megugrást láthatunk, de hamarosan valószínűleg normalizálódni fognak az árak, és szép lassan vissza fognak menni a háború előtti állapotra – véli Kováts Máté.

Az olajpiacon az ár-normalizálódás sajnos lassabb folyamat, nem olyan, hogy ha az első hajó átmerészkedik a Hormuzi-szoroson és túléli a hutikat is, akkor azonnal visszamegy az ár.

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve: eljutottunk arra a szintre a háború miatt, hogy a hétvége során több közel-keleti fontos energiahordozó-kitermelő vagy -elosztó központot támadás ért, például Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben vagy Katarban, ezért leállítottak nagyon sok kitermelési folyamatot. Amint a Horumzi-szoros felszabadul, természetesen lesz egy visszaesés az árakban, ami a piaci stabilizálódás első lépése lesz, viszont a teljes stabilizálódás csak akkor várható, amikor már látjuk, milyen károkat szenvedtek el ezek a nagyon fontos energiahordozóval rendelkező országok, és azokat a károkat milyen gyorsan tudják rendbe hozni, és milyen gyorsan tudják felpörgetni újra a teljes kitermelést és az exportot – mondta el Kováts Máté, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: több irányból próbálják az olajpiacot stabilizálni, de ez lassú folyamat lesz

benzinár

olajipar

kőolaj

magyar külügyi intézet

üzemanyagok

kováts máté

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kreml: Donald Trump beszélni akart Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottaknak gyakorlati jelentősége lesz

Kreml: Donald Trump beszélni akart Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottaknak gyakorlati jelentősége lesz

A közel-keleti helyzetet, az ukrajnai békefolyamatot és Venezuelát vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – közölte hétfőn Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak nyilatkozva Moszkvában.
 

Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Rakétákat fogtak el a NATO-tag törökök – az iráni elnök fontos dolgot árult el

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél

Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél

Egy civil szervezetek által készített, több mint ezer jelentést áttekintő vizsgálata szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén a megengedettnél magasabb kén-dioxid-kibocsátás állhat a légzőszervi megbetegedések és egyéb egészségügyi problémák megugrása mögött. A világ egyik legnagyobb kobalttermelőjének számító bánya több nagy autógyártó ellátási láncában is szerepel, miközben a vállalat tagadja, hogy a kibocsátások és a megbetegedések között ok-okozati kapcsolat lenne.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményet üzent a nyugdíjrendszerről Farkas András, &quot;Nyugdíjguru&quot;: elkerülhetetlen a reform, nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a kérdést

Keményet üzent a nyugdíjrendszerről Farkas András, &quot;Nyugdíjguru&quot;: elkerülhetetlen a reform, nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a kérdést

A demográfiai öregedés az európai versenyképesség egyik egyre komolyabb akadályává válik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens Iran with 'death, fire and fury' if it blocks oil flow, after saying war will end 'soon'

Trump threatens Iran with 'death, fire and fury' if it blocks oil flow, after saying war will end 'soon'

The US president says he will hit Iran "twenty times harder" if it blocks the Strait of Hormuz, as people in Tehran say the city had its heaviest night of strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 10:05
Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében
2026. március 10. 09:06
Kreml: Donald Trump beszélni akart Vlagyimir Putyinnal, az elhangzottaknak gyakorlati jelentősége lesz
×
×