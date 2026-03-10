Rakétákat fogtak el a NATO-tag törökök – az iráni elnök elmondta, mi történt

Maszúd Peszeskján iráni elnök tagadja, hogy a Törökország felé indított két rakéta Iránból származott volna – közölte a török kormány.

A Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során Peszeskján „kijelentette, hogy a török légtérbe behatoló rakéták nem iráni eredetűek, és hogy az ügyet alaposan kivizsgálják” – közölte a török elnök hivatala kedden kora reggel kiadott nyilatkozatában.

A NATO-tag Törökország hétfői tájékoztatása szerint a szövetség védelmi rendszerei a szomszédos Iránból indított két ballisztikus rakétát semlegesítettek, miközben azok behatoltak a török légtérbe.

A török védelmi minisztérium szerint néhány roncsdarab a szíriai határ közelében fekvő déli város, Gaziantep közelében, nyílt területre zuhant.

A NATO légvédelmi rendszere Törökország iráni határvidékén a múlt héten is elfogott egy ballisztikus rakétát. A rakéta darabjai Hatay tartományban, nyílt területre estek. Egyik esetben sem számoltak be sérültekről.

A török elnöki hivatal közlése szerint Recep Tayyip Erdogan a Maszúd Peszeskjánnal folytatott telefonbeszélgetés során elítélte mind az izraeli és amerikai támadásokat Irán ellen, mind a régió több országára mért iráni rakétacsapásokat.

Erdogan szerint senkinek sem használnak a „testvérországok” ellen indított iráni rakétatámadások, amelyeket abba kell hagyni.