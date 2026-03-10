Antibiotikum-rezisztencia: készül egy fontos adatbázis

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a temesvári Victor Babeş Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és az OncoHelp Egyesület részvételével, uniós támogatással indult egy 2028 elejéig tartó projekt, amely az antibiotikum-rezisztencia elleni hatékony fellépést segíti – tájékoztatott az SZTE közkapcsolati igazgatósága.

2050-re az antibiotikum-rezisztens fertőzések okozta megbetegedések vezető halálokká válhatnak a világon. A 2,267 millió eurós (892 millió forintos) uniós, valamint magyar és román kormányzati támogatással megvalósuló projekt célja az antibiotikum-rezisztencia csökkentése, az egészségügyi ellátás fejlesztése új eszközök beszerzésével és technikák fejlesztésével.

A projekt során bevezetendő vizsgálati módszerek hozzájárulnak a hatékonyabb diagnosztikához, betegellátáshoz és kutatáshoz. Az egyedi molekulák detektálásra alkalmas Nanopore-módszer lehetővé teszi a DNS/RNS szekvenciák meghatározását, ezáltal a 24 órán belüli kórokozó-elemzést. A sejtek egyedi biokémiai „ujjlenyomatát” vizsgáló infravörös spektroszkópián alapuló biotipizálás megkönnyíti a kórházi fertőzések, rezisztenciagének és virulenciafaktorok gyors nyomon követését, lehetővé téve a valós idejű járványügyi vizsgálatokat. A folyadékkromatográfiát és a tömegspektrometriát ötvöző rendszer költséghatékony lehetőséget kínál a betegek vérében az antibiotikumszint-meghatározására.

A magyar és román szakemberek a projekt során antibiotikum-rezisztencia-génadatbázist hoznak létre, segítve ezzel a valós egészségi helyzet pontos feltérképezését, az állapotfelmérést és a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt.