Budapest, 2025. május 18.Tóth Alex, az FTC játékosának gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fehérvár FC mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Iraola: „Tóth Alex jó fizikai állapotban érkezett”

Infostart

Akár már a szombati, a Liverpool elleni bajnoki mérkőzésen bemutatkozhat a Bournemouth csapatában a kedden szerződtetett Tóth Alex. A középpályás lesz a Premier League történetének tizenharmadik magyar játékosa.

A pénteki sajtótájékoztatón Andoni Iraola menedzser összegezte a sérültek állapotát. Ennek alapján tudható, hogy Marcus Tavernier is kihagyja a Liverpool elleni találkozót, a baszk edző szerint „eltart majd egy ideig”, mire visszatérhet. Sérült továbbá Justin Kluivert, David Brooks, Julio Soler, Tyler Adams, Ben Gannon-Doak és Will Dennis is.Egyedül Enes Unal épült fel, ő tagja lesz a „Cseresznyék” keretének.

Iraola elismerően beszélt Tóth Alexről: „Igen, azt hiszem, van rá esély, hogy kezdhet. Jó fizikai állapotban érkezett, és bevethető. Bármire készen áll, ahogyan döntünk. Nyilvánvalóan csak egy-két napja van itt, így nehéz számára megérteni mindent, amit akarunk, néha ilyen helyzetekben csak meg kell nézni, hogy mit tud, és remélem, jól teljesít.”

Tóth Alex, akinek kapcsán már kezdik megtanulni a klub szurkolói, hogy „Tót” a neve, s nem „Tósz”, lelkesen nyilatkozott az ottani médiának: „

„Izgatott vagyok, mert ismerősökkel fogok találkozni Dom és Milos személyében. Nagyszerű lesz ellenük játszani a stadionunkban, a hazai közönség előtt. Érdekes lesz, de a pályán nincsenek barátságok, majd meglátjuk. Van velük kapcsolatunk, beszélünk telefonon és üzenetezünk is kicsit. Jó a kapcsolatunk. Minden fiú álma, hogy ilyen meccseken játsszon, így az enyém is.”

A Bournemouth a 15. a tabellán, jobban kezdte az idényt, de az elmúlt hetekben visszaesett. Ugyanakkor pályaválasztóként nem teljesített rosszul a legerőseb csapatok ellen, január elején ötgólos mérkőzést vívott az Arsenallal és a Tottenhammel is. Előbbin kikapott 3–2-re, utóbbit legyőzte 3–2-re.

A Liverpoolban bevethető a két magyar, Szoboszlai Dominik és a nyáron éppen a Bournemouth-tól érkezett Kerkez Milos is, így elképzelhető, hogy három magyar válogatott is pályán lesz. Érdekes hír a Vörösök háza táján, hogy Kerkez posztriválisa, a veterán Andy Robertson iránt érdeklődik a Tottenham.

