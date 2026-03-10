ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.43
usd:
329.24
bux:
124037.2
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a XiMo Hungary Kft. gödöllői katalizátorüzemének alapkőletételi ünnepségén 2025. június 26-án. A kormány egyedi kormánydöntéssel 2,2 milliárd forinttal támogatja a beruházást.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Átadták a Mol kőolajfinomítóját Fiuméban

Infostart / MTI

A MOL nagyjából 700 millió euróból épült kőolajfinomítóját átadták Fiuméban. A finomító a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termékskálán tud majd előállítani kőolajtermékeket – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Fiuméban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes a MOL fiumei üzemének átadóján arról számolt be, hogy az építkezés nagyjából 700 millió euróból valósult meg, így Horvátország valaha volt legnagyobb ipari beruházásáról van szó.

„Ez egy kőolajfinomító, amely a korábbiaknál sokkal nagyobb kapacitással és sokkal nagyobb termékskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, amelyeknek egy része a magyar piacot fogja ellátni” – tudatta.

Ugyanis Horvátország és Magyarország hosszú, szoros kapcsolatot ápol egymással egyéb területek mellett az energia területén is. Ez a kapcsolat hozott vitákat, hozott különböző kereskedelmi nézeteltéréseket, amelyeket az érintett felek folyamatosan próbálnak megoldani, de hozott egy szoros és egyre mélyülő együttműködést is – mondta.

Horvátországnak mi vagyunk az egyik, ha nem a legfontosabb piaca az ideérkező cseppfolyósított földgáz- és olajszállítmányok tekintetében. Nekünk pedig, miután nincsen saját tengerpartunk, ahonnan ezeket megvásárolhatnánk, a horvátok a legfontosabb partnereink e téren – tette hozzá.

Magyar Levente ezért rendkívül fontosnak nevezte a kapcsolat erősítését, és leszögezte, hogy a magyar kormány mindent megtesz a fennálló problémák mihamarabbi megoldása érdekében.

„Hiszen különösen annak fényében, ami a Közel-Keleten történik, ez mindannyiunk érdeke, és mélyen hiszünk abban, hogy a régió energiabiztonsága az nem szétválasztható országonként, nincs magyar energiabiztonság horvát energiabiztonság nélkül és fordítva. És a szlovákok és a szerbek is ebben a képletben értelmezendők” – vélekedett.

Amíg nem érkezik keletről kőolaj a Barátság vezetéken, amelynek a helyreállításán minden órában dolgozunk, addig különösen felértékelődik ez az irány. Már csak az van hátra, hogy tisztázzuk a horvát barátainkkal, hogy milyen kapacitással tudják működtetni a Magyarországra vezető csöveket – összegzett.

Kezdőlap    Külföld    Átadták a Mol kőolajfinomítóját Fiuméban

mol

magyar levente

fiume

kőolaj-finomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Három magyar is játszhat az esti isztambuli BL-mérkőzésen
18.45, előzetes

Három magyar is játszhat az esti isztambuli BL-mérkőzésen
Négy mérkőzést rendeznek kedd este a Bajnokok Ligájában: este háromnegyed héttől a Galatasaray a Liverpoolt fogadja, majd este kilenc órától következik az Atlético Madrid–Tottenham, a Newcastle–Barcelona és az Atalanta–Bayern találkozó. A legjobb nyolc közé jutásért három párban is angol és spanyol csapat csatázik.
 

Most Szoboszlai Dominik a legfontosabb a Liverpoolnak

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépte a kormány: a legfelsőbb katonai vezetésbe emelték az egykori milíciavezért

Meglépte a kormány: a legfelsőbb katonai vezetésbe emelték az egykori milíciavezért

Szíriában Szípan Hamót, egy magas rangu kurd parancsnokot neveztek ki a védelmi miniszter helyettesévé, a damaszkuszi kormány és a kurdok között létrejött megállapodás értelmében - jelentette be kedden az ország védelmi tárcája.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évente 55 milliárd forint úszik el a feketegazdaságban: ezért szenved Magyarország egykori húzóágazata?

Évente 55 milliárd forint úszik el a feketegazdaságban: ezért szenved Magyarország egykori húzóágazata?

Az adórendszer is kulcsszerepet játszhat az építőipar élénkítésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran tells us. Meanwhile, an Iranian official warns Donald Trump to be careful he doesn't get "eliminated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 16:15
Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is
2026. március 10. 14:59
Vlagyimir Putyin titkos terve az iráni békéhez
×
×