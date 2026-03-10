A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője és pártigazgatója a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyben azt ecseteli, hogy minden eszközzel el akarják őket gáncsolni – írja összefoglalójában az Index..

„A mi jelöltjeinket támadják nagyon, nem kamupártok kamujelöltjeit az NVI hivatalos adatai alapján. Ez az akció nem a véletlen, és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve. Még nem tudjuk, ki csinálja, de azt lehet tudni, hogy nem jószándékból és nem a demokráciáért való szeretetéből teszi” – írta Nagy Dávid.

Az ügyet jelenleg a választási bizottságok vizsgálják. Az MKKP hangsúlyozza, hogy a fellebbezéseknek nincs valós jogi alapjuk, és várakozásaik szerint jelöltjeik listája végül jogerősen nyilvántartásba kerül, így a választók továbbra is szavazhatnak rájuk.