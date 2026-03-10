Sokat fizethet, aki óvatlanul beolvas egy QR-kódot

A csalók új trükkel próbálják megszerezni az emberek személyes és pénzügyi adatait – figyelmeztet cikkében a délmagyar.hu. Kéretlen csomagokat küldenek ki, amelyek első pillantásra akár ajándéknak is tűnhetnek.

A dobozon azonban egy QR-kód található, és aki kíváncsiságból beolvassa, könnyen egy adathalász oldalra juthat, amely kártékony programot telepíthet a telefonra vagy a számítógépre.

A módszerre az FBI hívta fel a figyelmet.

Bár egyelőre nem számít tömeges jelenségnek, a szakemberek szerint érdemes komolyan venni, mert az internetes csalások nagyon gyorsan terjednek. A kiberbűnözők célja minden esetben ugyanaz: megszerezni a felhasználók adatait, amelyekkel később pénzt vagy más érzékeny információt próbálnak kicsalni.

A trükk azért működhet, mert a QR-kódok mára teljesen hétköznapiak lettek. Sokan vásárlásnál vagy szolgáltatásoknál is használják őket, így kevésbé gyanakodnak. A szakértők szerint azonban érdemes óvatosnak lenni: ismeretlen QR-kódot ne olvassunk be, és ha olyan csomag érkezik, amit nem rendeltünk, jobb inkább gyanakodni, mint bajba kerülni.