2026. március 10. kedd
Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója (b-j) a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) megnyitóján 2025. szeptember 9-én. A németországi járműipari seregszemle szeptember 14-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Rekordméretű veszteséggel zárta a múlt évet a Volkswagen

Infostart

A tavaly szeptemberi nemzetközi autószalonon Friedrich Merz kancellár jelenlétében az új elektromos modelleket bemutatva még "tündökölt" a Volkswagen új elektromos modelljeivel. Mára azonban kiderült, hogy múlt esztendő a világhírű autógyár történetében újabb negatív rekordot jelentett.

A wolfsburgi székhelyű konszern profitja ugyanis az egy évvel korábbihoz képest 2025-ben meredeken csökkent, ami a 2015-ben kirobbant dízelbotrány óta a legalacsonyabb volt.

Az erről szóló jelenés kedden látott napvilágot, és a tudósítások szerint a nap keserű szenzációját jelentette. Azt ugyan tudni lehetett, hogy a Volkswagen a többi német autógyárral tavaly aligha zárt jó évet mindenekelőtt Donald Trump amerikai elnök vámháborúja, továbbá a kínai konkurencia nyomulása miatt. A világhírű márkák közül ez leginkább a Porschét sújtotta.

Mindezt Oliver Blume vezérigazgatóval az élen korábbi nyilatkozataikban a VW más vezetői sem titkolták, utalva az átalakulások, az új stratégia és nem utolsósorban a költségcsökkentés, ennek jegyében az alkalmazotti létszámcsökkentés szükségességére. Felmerült az is, hogy a hagyományos gépkocsik, illetve terepjárók mellett a cég katonai járművek gyártásba kezdene.

Európa legnagyobb autógyártójának beszámolója szerint a tavalyi adózott nyereség csaknem felére, egészen pontosan 44 százalékkal csökkent a 2024-es esztendő profitjához képest .

A konkrét számok szerint 12,4 milliárd euróról 6,9 milliárd euróra esett vissza.

A konszern pénzügyi igazgatója, Arno Antlitz mindezt azzal indokolta, hogy a múlt évet geopolitikai feszültségek, vámok és intenzív verseny jellemezte. Ezért további munkahelyek megszüntetésére lesz szükség.

Az ezzel kapcsolatos részleteket Oliver Blume, a Volkswagen csoport vezérigazgatója ismertette a részvényeseknek küldött levelében.

"Összesen mintegy 50 000 munkahelyet szüntetnek meg a teljes csoportnál Németországban 2030-ig" - üzente Blume.

Emlékeztetett arra, hogy 2024-ben a VW a szakszervezetekkel már megállapodott 35 000 munkahely 2030-ig történő megszüntetésében.

A költségcsökkentő intézkedések magát a vezérigazgatót és több más vezetőt is érintették Blume a jelentésben számolt be arról, hogy javadalmazása beleérve a nyugdíjkiadásokat is tavaly 7,42 millió euróra esett vissza, míg egy évvel korábban az összeg 10,35 millió euró volt.

Minden igazgatótanácsi tag lemondott fizetéséről a megtakarítási program kapcsán. Blume esetében ez majdnem félmillió eurót tettt ki.

A bevezetőben említett, 2015-ben kirobbant hírhedt Volkswagen-dízelbotrány során a konszern több mint 11 millió, világszerte értékesített autójába épített be hamis szoftvert, amelyen következtében az autók a megengedettnél jóval több nitrogén-oxidot bocsátottak ki.

Ennek nyomán egyedül Németországban mintegy 500 ezer Audit, Volkswagent és Porschét vontak ki a forgalomból.

A botrány nyomán a cég több akkori vezetőjét évekkel később börtönbüntetésre ítélték.

Rekordméretű veszteséggel zárta a múlt évet a Volkswagen

