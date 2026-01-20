Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Az angol AFC Bournemouth labdarúgócsapata kedd délelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette a Ferencváros 20 éves, saját nevelésű középpályását, Tóth Alexet. A kilencszeres magyar válogatott futballista öt és fél évre írt alá a Premier League jelenlegi 15. helyezettjéhez. Fabrizio Romano transzferguru értesülése szerint a Bournemouth 12 millió eurós átigazolási alapdíjat fizetett az FTC-nek, a bónuszok pedig elérhetik a 3 millió eurót. Ekkora összeget még sohasem fizettek a magyar NB I-ből külföldre szerződő labdarúgóért.

Dénes Ferenc az InfoRádióban azt mondta, Tóth Alex már ténylegesen annak a magyar utánpótlásképzésnek és fejlődési vonulatnak a „terméke”, ami 2010 után kapott nagy lendületet azzal, hogy a magyar kormányzat „közvetve és közvetlenül nagyon sok pénzt költött a hazai labdarúgás fejlesztésére”. A sportközgazdász szerint az azóta eltelt időszakban egészen eddig „gyenge pont” volt a játékosértékesítés külföldre, illetve a topligákba. Korábban 2-6 millió euró körüli összegekért igazolt egy-egy futballista külföldre a magyar élvonalból, míg most Tóth Alex eladása esetében egy jelentős ugrás történt. Szoboszlai Dominik ebből a szempontból más polcon van, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya Dénes Ferenc szerint „nem teljesen annak a rendszernek a terméke”, amiről Tóth Alex esetében lehet beszélni. Szoboszlai Dominik ugyanis az édesapja által vezetett székesfehérvári Főnix Gold FC utánpótlásműhelyben pallérozódott, majd nagyon fiatalon Ausztriába került.

Bár hivatalos átigazolási összeget sem az FTC, sem a Bournemouth nem közölt, az általában jól értesült Fabrizio Romano információi és a szakmai berkekben hiteles forrásnak tartott transfermarkt.de adatai szerint 12 millió euróért váltott klubot a magyar tehetség. A sportközgazdász elmondta: a mai nemzetközi futballban nem számít kiugrónak ez az összeg, „a címlapsztorik nem a tízmilliós átigazolási díjakkal kezdődnek”,

a magyar labdarúgás szempontjából viszont fontos mérföldkő, hogy sikerült átlépni a tízmilliós határt.

Bár ha a Premier League és a magyar futballisták szóba kerülnek, a legtöbben Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról kezdenek el beszélni, Dénes Ferenc emlékeztetett arra is, hogy tavaly nyáron Pécsi Ármin a Puskás Akadémiától a Liverpoolhoz igazolt. A 20 éves kapus ugyan a felnőttek között tétmeccsen még nem kapott játéklehetőséget, mégis kerettag az angol bajnoki címvédőnél, és az ő, valamint Tóth Alex mostani klubváltása is azt jelzi, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a magyar játékosok iránt a nyugati csapatok részéről.

A sportközgazdász úgy véli, jelen pillanatban még nem lehet tudni, hogy valóban trendfordulóhoz értünk-e, egyelőre még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Magyarország meghatározó szereplőként be tud majd szállni a nemzetközi játékjog-értékesítési piacba. Mint fogalmazott, azt sem lehet kizárni, hogy „volt most egy jó évünk”, és nem lesz ilyen a folytatás. A kérdésekre a következő átigazolási szezonok adják meg a választ.

Dénes Ferenc megjegyezte: az angol klubok szurkolói leginkább azokat a játékosokat szeretik a pályán látni, akik képesek mérkőzéseket eldönteni, és a személyiségükkel belopják magukat a szívükbe. Ma már az sem teljesen mellékes, hogy egy labdarúgónak milyen a kiállása, jelenléte márkaépítési szempontból.

Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét.

A sportközgazdász szerint Tóth Alex pályaívének alakulása is attól függ, hogy ezeken a területeken mennyire állja majd meg a helyét.

Angliában teljes más követelményrendszerrel találja szembe magát a magyar középpályás, mint Magyarországon, ugyanakkor a Premier League-ben világosan lefektetett szabályok vannak, nincsenek csodák, teljesíteni kell. Technikailag és taktikailag is fel kell majd nőnie a feladathoz Tóth Alexnek, de Dénes Ferenc szerint vélhetően azért vásárolta meg őt a Bournemouth, mert úgy ítélték meg a klub szakemberei, hogy megfelelően képzett a szintlépéshez.

Kiemelte, hogy egy ilyen szerződés megkötéséhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy „sportmenedzsment szempontjából is fejlődött a magyar labdarúgás és a magyar sport”. Azt gondolja, a magyar futballszakma most már eljutott arra a szintre, hogy nemcsak játékjogot tud jól és hatékonyan értékesíteni Nyugaton, hanem

a magyar szakemberek olyan környezetet is tudnak teremteni menedzsmenti oldalról az adott játékos számára, hogy ő a benne lévő tehetséget maximálisan kihozza.

Dénes Ferenc úgy véli, Tóth Alexnek minden adottsága és esélye megvan ahhoz, hogy meghatározó alakja legyen egy olyan csapatnak, mint amilyen a Bournemouth. Vélhetően nagy harcot kell vívnia a kezdőcsapatba kerülésért és némi szerencsére is lesz szüksége, de a sportközgazdász képesnek tartja erre.

A keret gyengült, de sok pénz áll a házhoz – mit lép most a Fradi?

A Ferencváros egy nagyon értékes játékost veszített el, aki alapember volt Robbie Keane vezetőedzőnél. Dénes Ferenc ezzel kapcsolatban azt mondta, a hiánya feltehetőleg látszódni fog, nem lesz egyszerű a pótlása, ugyanakkor nem mellékes szempont, hogy „pénz állt a házhoz”. A Tóth Alex és Varga Barnabás értékesítéséből befolyt összeget pedig újra be lehet fektetni, lehet új játékosokat szerződtetni.

A sportközgazdász a korábbi átigazolási időszakokra visszautalva kiemelte, hogy a Ferencváros „jól költ játékjogokra”, így bízhatnak a zöld-fehér klub szurkolói abban, hogy az érkezők is minőséget fognak képviselni. Robbie Keane-t tapasztalt, nemzetközi szinten is sokra tartott edzőnek nevezte, aki szerinte meg fogja tudni oldani ezt az átmeneti időszakot két meghatározó válogatott játékos távozása után.

Dénes Ferenc arra számít, hogy az FTC a téli átigazolási időszakból hátralévő időben ideiglenes megoldásokat keres, majd nyáron „egy nagyobb vérfrissítés” következhet a keret összetételét illetően. Kérdés, hogy a magyar rekordbajnok utánpótlásrendszerében mikor tűnik fel az új Tóth Alex, illetve más akadémiák kinevelnek-e ilyen játékosokat, mert ha igen, „akkor megváltozhat a pozíciónk a transzferpiacon”.