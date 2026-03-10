ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.43
usd:
329.24
bux:
124037.2
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentõségû nemzetközi együttmûködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Várpalotán járt

Infostart / MTI

Orbán Viktor Várpalota polgármesterével tárgyalt.

A miniszterelnök kedden Hegedűs Barbara Veszprém vármegye 2. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az egyeztetésen áttekintették a város elmúlt négy évének teljesítményét, a városban és térségében megvalósult fejlesztéseket, és egyeztették a következő kormányzati ciklusra vonatkozó terveket.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor Várpalotán járt

orbán viktor

várpalota

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Három magyar is játszhat az esti isztambuli BL-mérkőzésen
18.45, előzetes

Három magyar is játszhat az esti isztambuli BL-mérkőzésen
Négy mérkőzést rendeznek kedd este a Bajnokok Ligájában: este háromnegyed héttől a Galatasaray a Liverpoolt fogadja, majd este kilenc órától következik az Atlético Madrid–Tottenham, a Newcastle–Barcelona és az Atalanta–Bayern találkozó. A legjobb nyolc közé jutásért három párban is angol és spanyol csapat csatázik.
 

Most Szoboszlai Dominik a legfontosabb a Liverpoolnak

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépte a kormány: a legfelsőbb katonai vezetésbe emelték az egykori milíciavezért

Meglépte a kormány: a legfelsőbb katonai vezetésbe emelték az egykori milíciavezért

Szíriában Szípan Hamót, egy magas rangu kurd parancsnokot neveztek ki a védelmi miniszter helyettesévé, a damaszkuszi kormány és a kurdok között létrejött megállapodás értelmében - jelentette be kedden az ország védelmi tárcája.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évente 55 milliárd forint úszik el a feketegazdaságban: ezért szenved Magyarország egykori húzóágazata?

Évente 55 milliárd forint úszik el a feketegazdaságban: ezért szenved Magyarország egykori húzóágazata?

Az adórendszer is kulcsszerepet játszhat az építőipar élénkítésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran tells us. Meanwhile, an Iranian official warns Donald Trump to be careful he doesn't get "eliminated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 16:51
Lezárás Budapesten második világháborús feltételezett robbanótest miatt kedd este
2026. március 10. 16:04
Or Yissachar: Magyarország jelzőfényként ragyog Európában
×
×