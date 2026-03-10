Orbán Viktor Várpalotán járt

18.45, előzetes Három magyar is játszhat az esti isztambuli BL-mérkőzésen

Négy mérkőzést rendeznek kedd este a Bajnokok Ligájában: este háromnegyed héttől a Galatasaray a Liverpoolt fogadja, majd este kilenc órától következik az Atlético Madrid–Tottenham, a Newcastle–Barcelona és az Atalanta–Bayern találkozó. A legjobb nyolc közé jutásért három párban is angol és spanyol csapat csatázik.