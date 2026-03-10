ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni hadsereg által közreadott képen rakétát lőnek ki a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötő Hormuzi-szorosban tartott iráni hadgyakorlaton 2022. december 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Iráni hadsereg

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

Infostart

A közel-keleti válság miatt a globális olajkínálatból már most kétszer annyi esett ki, mint az 1956-os szuezi válság idején, így történelmi mértékű ellátási zavar alakult ki. A helyzetet súlyosbítja, hogy nincs szabad kitermelési kapacitás a pótlásra, ezért csak a kereslet visszaesése, vagyis az árak meredek emelkedése hozhat egyensúlyt.

Az eddigi legnagyobb termeléskiesés az 1956-os szuezi válság idején következett be, amikor a globális kínálat körülbelül 10 százaléka tűnt el a piacról. A Rapidan Energy vasárnapi jelentése szerint az Egyesült Államok és Irán között kirobbant háború eddig a kiesés dupláját okozta, ezért most a történelem legnagyobb olajellátási zavarát láthatjuk.

A Portfolio felidézi, hogy az 1973-as arab olajembargóhoz képest már háromszoros a hiány mértéke, akkor a világpiaci kínálat mintegy 7 százalékát érintette.

A cikk felhívja a figyelmet: a jelenlegi válság és a korábbiak között a döntő különbség az, hogy most nincs szabad kitermelési kapacitás a hiány pótlására. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik a világ tartalékkapacitásának túlnyomó részével. A Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban éppen ezek az országok is el vannak vágva a globális piactól.

A konfliktus nemcsak történelmi mértékű kínálatot vont ki a piacról, hanem egyidejűleg a tartalékkapacitás elsődleges birtokosait is elzárta

és jelenleg egyetlen olyan nagy kitermelő sincs, amely képes lenne beavatkozni.

A Rapidan Energy elemzőház szerint ez azt jelenti, hogy a globális olajpiac egyensúlyát csak a keresletcsökkenés, vagyis az árak meredek emelkedése teremtheti meg.

Az Egyesült Államok stratégiai olajtartaléka jelenleg 415 millió hordó, ami a teljes engedélyezett kapacitás 58 százaléka, ugyanakkor az elemzők szerint ez is véges és nem elegendő a Hormuzi-szorosban rekedt kínálat teljes pótlására. A Fehér Ház korábban azt közölte, hogy a Trump-kormányzat szerint az olajpiacok továbbra is megfelelően ellátottak, de szükség esetén további lépéseket tesznek.

Az amerikai elnök hétfőn arról beszélt, hogy nagyon rövid időn belül véget érhet az iráni háború.

2026. március 10. 08:41
Kedvező magyar inflációs adat érkezett
2026. március 10. 08:06
Nagyot esett az olaj ára Donald Trump mondatai után
