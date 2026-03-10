Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

Az eddigi legnagyobb termeléskiesés az 1956-os szuezi válság idején következett be, amikor a globális kínálat körülbelül 10 százaléka tűnt el a piacról. A Rapidan Energy vasárnapi jelentése szerint az Egyesült Államok és Irán között kirobbant háború eddig a kiesés dupláját okozta, ezért most a történelem legnagyobb olajellátási zavarát láthatjuk.

A Portfolio felidézi, hogy az 1973-as arab olajembargóhoz képest már háromszoros a hiány mértéke, akkor a világpiaci kínálat mintegy 7 százalékát érintette.

A cikk felhívja a figyelmet: a jelenlegi válság és a korábbiak között a döntő különbség az, hogy most nincs szabad kitermelési kapacitás a hiány pótlására. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik a világ tartalékkapacitásának túlnyomó részével. A Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban éppen ezek az országok is el vannak vágva a globális piactól.

A konfliktus nemcsak történelmi mértékű kínálatot vont ki a piacról, hanem egyidejűleg a tartalékkapacitás elsődleges birtokosait is elzárta

és jelenleg egyetlen olyan nagy kitermelő sincs, amely képes lenne beavatkozni.

A Rapidan Energy elemzőház szerint ez azt jelenti, hogy a globális olajpiac egyensúlyát csak a keresletcsökkenés, vagyis az árak meredek emelkedése teremtheti meg.

Az Egyesült Államok stratégiai olajtartaléka jelenleg 415 millió hordó, ami a teljes engedélyezett kapacitás 58 százaléka, ugyanakkor az elemzők szerint ez is véges és nem elegendő a Hormuzi-szorosban rekedt kínálat teljes pótlására. A Fehér Ház korábban azt közölte, hogy a Trump-kormányzat szerint az olajpiacok továbbra is megfelelően ellátottak, de szükség esetén további lépéseket tesznek.

Az amerikai elnök hétfőn arról beszélt, hogy nagyon rövid időn belül véget érhet az iráni háború.