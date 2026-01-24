ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában játszott Liverpool FC- Brighton mérkõzésen Liverpoolban 2025. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik megint gólt lőtt, Tóth Alex bemutatkozott, a Bournemouth legyőzte a Liverpoolt

Infostart

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a pályán, Tóth Alex a kispadon kezdte a Bournemouth és a Liverpool mérkőzését a Premier League-ben. A hazai csapat már 2–0-ra vezetett, a Vörösök Szoboszlai vezérletével egyenlítettek. Ám a végszó Adlié volt

A Bournemouth Virgil van Dijk nagy hibája után szerzett vezetést Evanilson révén a 26. percben, majd a holland középhátvéd újabb bizonytalansága után Alejandro Jimenez megduplázta az előnyt.

Közvetlenül az első félidő vége előtt Szoboszlai Dominik szögletét Van Dijk a hálóba fejelte, a csapatkapitány javított valamelyest bizonyítványán.

A második félidőre Kerkez Milost Andy Robertson váltotta. A Liverpool szinte végigtámadta a második játékrészt, s a 79. percben a Mohamed Szalah által legurított szabadrúgást Szoboszlai Dominik 20 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtte, 2–2.

A 85. percben pályára került Tóth Alex, aki Jiménezt váltva debütált az angol élvonalban. A 95. percben a Bournemouth megszerezte a harmadik gólját, lezárva a Liverpool november óta tartó veretlenségi sorozatát. Amine Adli egy újabb elképesztő védelmi ügyetlenkedést büntetett meg éles szögből lőtt góljával.

2026. január 24. 19:40
2026. január 24. 17:34
