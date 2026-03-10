Sajtóértesülések szerint 236 millió dolláros csatát nyert a Mol

A portál a Law360-ra beszámolójára hivatkozva azt írja: a döntés újabb fordulat a több mint egy évtizede húzódó MOL-INA-vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban.

A washingtoni szövetségi bíróság (U.S. District Court for the District of Columbia) elrendelte annak a választottbírósági ítéletnek a végrehajtását, amely szerint

Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára.

A döntést Amir H. Ali szövetségi bíró hozta meg, aki összefoglaló ítéletben adott igazat a magyar olajvállalatnak a horvát állammal szemben. A bíróság egy hosszú ideje húzódó jogvitában döntött, amely a horvát olajipari vállalat, az INA privatizációjához és irányításához kapcsolódik.

Az Index arra hívta fel a figyelmet, hogy ügy politikai és gazdasági szempontból is érzékeny:

az INA Horvátország egyik stratégiai vállalata.

A MOL 2003-ban szerezte meg a társaság 25 százalék plusz egy részvényét, majd később 47,16 százalékra növelte tulajdonrészét, miközben a horvát állam 44,85 százalékos részesedéssel maradt a második legnagyobb tulajdonos.