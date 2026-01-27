ARÉNA - PODCASTOK
Rosta Miklós a dán-norvég-svéd közös rendezésû férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntõjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkõzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

Óriási csatában döntetlent játszott a magyar válogatott a házigazda svédekkel a kézi-Eb-n

Infostart / MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédországgal az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, kedden Malmőben, így már biztosan nem juthat a legjobb nyolc közé.

Óriási csata volt a végén. A mezőny legeredményesebb játékosa Felix Claar volt tíz góllal. Magyar részről Imre Bence és Rosta Miklós nyolc-nyolc találattal, Palasics Kristóf kilenc védéssel zárt.

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, 35-32-re kikaptak Szlovéniától, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést.

CIKKÜNK FRISSÜL!

(Nyitóképünkön: Rosta Miklós a svédek ellen a Malmö Arénában)

