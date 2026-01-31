Sipos Adrián: mindenkivel partiban voltunk

A 10. helyen végzett a magyar férfi kézilabda-válogatott a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. Chema Rodríguez csapata két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárta a tornát. A csapatkapitány, Sipos Adrián szerint a körülményekhez képest jól teljesítettek, még ha a kitűzött célt nem is sikerült elérni.

A Melsungen kézilabdázója az InfoRádióban azt mondta, úgy érezte, több meccsen is magabiztosak, és összességében jól ment a játék. A vesztes meccseken is csak kis különbséggel kaptak ki, azt gondolja, nem vallottak szégyent, a svédek elleni döntetlen pedig szerinte egy bravúrral ér fel. Mint fogalmazott, apróbb dolgokon múlt, hogy nem nyertek vagy pontokat hullajtottak, de összességében büszke a csapatra. „Mindent megtettünk, amit tudtunk.

A rotáció szempontjából nehéz volt a torna, és azt se feledjük, hogy egyre több a fiatal is a csapatban.

Bánhidi Bence hiánya azért megérződött, hiszen így Rosta Miklósnak szinte végig egyedül kellett játszania a beálló poszton. A körülményeinkhez képest egy jó tornán vagyunk túl, de sajnos nem sikerült elérnünk az elvárt eredményt” – összegzett Sipos Adrián.

Hiányérzet azért van benne, mert minden meccset szeretne megnyerni. Úgy véli, volt több olyan mérkőzés is, amelyen ugyan nem győztek, de végig partiban voltak az ellenféllel, és akár alakulhatott volna úgy is, hogy a magyar csapat kerekedik felül. Bízik benne, hogy a következő meccseken már ők örülhetnek majd. A Melsungen játékosa szerint sok változtatásra nincs szükség, mert „a csapat szerkezete egészen jó”. Maximum finomhangolások lehetnek, inkább az a fő cél, hogy a fiatalok beérjenek.

Sipos Adrián hozzátette: természetesen egyéni teljesítményben lehet még fejlődni, de erre inkább a kluboknál adottak a lehetőségek. Fontosnak tartja, hogy a válogatott kerettagok minél több játékpercet kapjanak a klubcsapataikban, mert hosszabb távon a tapasztalatgyűjtés adhat stabilitást a magyar válogatottnak. Azt gondolja,

ha a fiatalabbak még nagyobb önbizalommal érkeznek majd a válogatottba, akkor meg tudják adni azt a pluszt, ami most az Eb-n egy-egy meccsen hiányzott.

Mint mondta, ezek a nüanszok nagyon sokat számítanak akkor, amikor szoros mérkőzéseket játszanak.

Sipos Adrián Bánhidi Bence kiesése miatt lett az Európa-bajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya. Egy ilyen váratlan dologra nem lehet felkészülni, hiszen reménykedtek benne, hogy Bánhidi Bence rendbe jön a tornára. Nem morfondírozott ezen sokat, a felkészülésre és a meccsekre koncentrált. Hozzátette: karrierje során volt szerencséje több jó csapatkapitánnyal együtt dolgozni. Igyekezett ezekből a tapasztalatokból, élményekből merítkezni. Ugyanakkor azt gondolja, inkább a jó játékával és teljesítményével tudja a legjobban ösztönözni a többieket, nem pedig szavakkal. Persze amikor kellett, elbeszélgetett a csapattársaival, néhány szóval biztatta őket. A jövőben is arra fog törekedni, hogy a játékával hívja fel magára a figyelmet, és bízik benne, hogy ezzel önbizalmat tud adni a többi játékosnak. Azt szeretné, ha emiatt néznének fel rá és követnék őt a többiek.

A Sipos Adriánnal készült teljes interjút pénteken este fél 8 után az InfoRádió Ötkarika című műsorában hallgathatják meg.