ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sipos Adrián (elöl) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének második csoportjának első fordulójában játszott Svájc-Magyarország mérkőzés végén a svédországi Malmö Arénában 2026. január 23-án. A találkozó 29-29-es döntetlennel zárult.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Sipos Adrián: mindenkivel partiban voltunk

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya az InfoRádióban azt mondta, apróbb dolgokon múlt, hogy az Európa-bajnokságon nem nyertek mérkőzést a középdöntőben, összességében pedig büszke a csapatra. Hozzátette: ha a jövőben a fiatalalok nagyobb önbizalommal érkeznek a válogatottba, akkor meg tudják adni azt a pluszt, ami most egy-egy meccsen hiányzott.

A 10. helyen végzett a magyar férfi kézilabda-válogatott a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon. Chema Rodríguez csapata két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárta a tornát. A csapatkapitány, Sipos Adrián szerint a körülményekhez képest jól teljesítettek, még ha a kitűzött célt nem is sikerült elérni.

A Melsungen kézilabdázója az InfoRádióban azt mondta, úgy érezte, több meccsen is magabiztosak, és összességében jól ment a játék. A vesztes meccseken is csak kis különbséggel kaptak ki, azt gondolja, nem vallottak szégyent, a svédek elleni döntetlen pedig szerinte egy bravúrral ér fel. Mint fogalmazott, apróbb dolgokon múlt, hogy nem nyertek vagy pontokat hullajtottak, de összességében büszke a csapatra. „Mindent megtettünk, amit tudtunk.

A rotáció szempontjából nehéz volt a torna, és azt se feledjük, hogy egyre több a fiatal is a csapatban.

Bánhidi Bence hiánya azért megérződött, hiszen így Rosta Miklósnak szinte végig egyedül kellett játszania a beálló poszton. A körülményeinkhez képest egy jó tornán vagyunk túl, de sajnos nem sikerült elérnünk az elvárt eredményt” – összegzett Sipos Adrián.

Hiányérzet azért van benne, mert minden meccset szeretne megnyerni. Úgy véli, volt több olyan mérkőzés is, amelyen ugyan nem győztek, de végig partiban voltak az ellenféllel, és akár alakulhatott volna úgy is, hogy a magyar csapat kerekedik felül. Bízik benne, hogy a következő meccseken már ők örülhetnek majd. A Melsungen játékosa szerint sok változtatásra nincs szükség, mert „a csapat szerkezete egészen jó”. Maximum finomhangolások lehetnek, inkább az a fő cél, hogy a fiatalok beérjenek.

Sipos Adrián hozzátette: természetesen egyéni teljesítményben lehet még fejlődni, de erre inkább a kluboknál adottak a lehetőségek. Fontosnak tartja, hogy a válogatott kerettagok minél több játékpercet kapjanak a klubcsapataikban, mert hosszabb távon a tapasztalatgyűjtés adhat stabilitást a magyar válogatottnak. Azt gondolja,

ha a fiatalabbak még nagyobb önbizalommal érkeznek majd a válogatottba, akkor meg tudják adni azt a pluszt, ami most az Eb-n egy-egy meccsen hiányzott.

Mint mondta, ezek a nüanszok nagyon sokat számítanak akkor, amikor szoros mérkőzéseket játszanak.

Sipos Adrián Bánhidi Bence kiesése miatt lett az Európa-bajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott csapatkapitánya. Egy ilyen váratlan dologra nem lehet felkészülni, hiszen reménykedtek benne, hogy Bánhidi Bence rendbe jön a tornára. Nem morfondírozott ezen sokat, a felkészülésre és a meccsekre koncentrált. Hozzátette: karrierje során volt szerencséje több jó csapatkapitánnyal együtt dolgozni. Igyekezett ezekből a tapasztalatokból, élményekből merítkezni. Ugyanakkor azt gondolja, inkább a jó játékával és teljesítményével tudja a legjobban ösztönözni a többieket, nem pedig szavakkal. Persze amikor kellett, elbeszélgetett a csapattársaival, néhány szóval biztatta őket. A jövőben is arra fog törekedni, hogy a játékával hívja fel magára a figyelmet, és bízik benne, hogy ezzel önbizalmat tud adni a többi játékosnak. Azt szeretné, ha emiatt néznének fel rá és követnék őt a többiek.

A Sipos Adriánnal készült teljes interjút pénteken este fél 8 után az InfoRádió Ötkarika című műsorában hallgathatják meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Sipos Adrián: mindenkivel partiban voltunk

kézilabda

magyar válogatott

európa-bajnokság

csapatkapitány

értékelés

sipos adrián

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes

Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes

A világon több mint kétmilliárd ember agyában található meg egy Toxoplasma gondii nevű parazita, amelyről sokáig az orvostudomány úgy gondolta, hogy teljesen inaktív, nyugalmi állapotban marad. A Kaliforniai Egyetem tudósainak friss kutatása ezt megcáfolta: egerek agyában még a hosszú távú fertőzést követően is újraaktiválódhatnak - írta meg a ScienceAlert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 18:14
Bunyó a nézőkkel: tízéves eltiltást kapott a kíméletlen U15-ös domoszlói focista
2026. január 31. 17:56
Vereség, amely továbbjutást ér
×
×
×
×