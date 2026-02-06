ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 6. péntek
Nagy László a Magyar Kézilabda Szövetség sajtótalálkozóján, a Kézikedden 2026. február 3-án.
Nyitókép: Facebook/Magyar Kézilabda Szövetség

Nagy László a férfi kézisek Eb-szerepléséről: félig tele a pohár, de van hiányérzetünk

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Bizonyos hibákat jó lett volna elkerülni, talán máshogy alakult volna egy-egy mérkőzés végkimenetele, ha koncentráltabbak és fegyelmezettebbek a játékosaink – így értékelte a magyar férfi kézilabda-válogatott Eb-n nyújtott teljesítményét a csapatvezető. Ezzel együtt kiemelte, hogy a Sipos Adrián–Ligetvári Patrik kettős világszinten védekezett. Nagy László beszélt a Veszprém tavaszi céljairól, esélyeiről is.

A magyar férfi kézilabda-válogatott – két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel – a 10. helyen zárta a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot. A magyar szövetség előzetesen az első nyolc közé jutást tűzte ki célként, amit nem sikerült elérni, de Chema Rodríguez csapata négy középdöntős ellenfelével szemben kivétel nélkül szoros meccset játszott, igaz, egyiküket sem tudta legyőzni. Nagy László, a magyar válogatott csapatvezetője az InfoRádióban úgy fogalmazott, „félig tele van a pohár, a jövő biztató”. Hozzátette: hibák akadtak a pályán, és azon kívül is, de szerinte mostantól már arra kell koncentrálni, mit kell tenni azért, hogy a csapat még sikeresebb legyen és előrelépjen.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja elmondta: a legfőbb következtetéseket már nagyrészt levonták, de természetesen további elemzések, kiértékelések is szükségesek lesznek. Úgy véli, bizonyos hibákat jó lett volna elkerülni az Európa-bajnokságon, és talán máshogy alakult volna egy-egy mérkőzés végkimenetele, ha koncentráltabbak és fegyelmezettebbek a játékosaink. Azt vette észre a keret tagjain, hogy

némi hiányérzet és csalódottság van bennük, ami meghatározta a hangulatot a hazafelé vezető úton, de már mindenki a jövőre koncentrál, és a hibák kijavítása lesz a fő cél a következő időszakban.

Nagy László megjegyezte: azt már a torna előtt is sejtették, hogy minden meccs nagyon szoros lesz, mert kiegyensúlyozott a mezőny és nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok. Az eredmények ezt visszaigazolták, és nem csak a magyar válogatott meccseire volt igaz ez a megállapítás. A kontinensbajnokságon is óriási volt a harc a résztvevők között az elitbe kerülésért. A korábbi világválogatott kézilabdázó kiemelte, hogy az elmúlt évek világversenyein a 6-14. helyekig egyszer sem volt ugyanaz a sorrend, folyamatosan változott, ami megint csak azt bizonyítja, mennyire sűrű a mezőny.

A sportvezető szerint a magyar válogatottnak arra kell törekednie a jövőben, hogy minél közelebb kerüljön az elithez, nem szabad megelégedni a 10-12. helyezésekkel. Mint fogalmazott, a mostani Eb-n a játék képe pozitívabb volt, mint amit az eredmények mutatnak. Abban reménykedik, hogy

a következő évek világversenyein sikerülni fog az 5-6. hely környékén végezni, ha pedig adott esetben meglenne az elődöntőbe jutás, az már az igazi bravúr kategória.

Nagy László szerint Sipos Adrián kifejezetten jól helyettesítette csapatkapitányként az Eb-t sérülés miatt kihagyó Bánhidi Bencét. Azt tapasztalta,hogy a Melsungen beállója beugróként nagyszerűen megoldotta a csapatkapitányi poszttal együtt járó feladatokat, a pályán kívül is igazi vezérnek bizonyult. Úgy véli, „nagyon egységes csapatot kovácsolt össze, és mindenki figyelt rá, tiszteletben tartotta a gondolatait, kéréseit”.

A magyar védelem tengelyében kiemelte a Sipos Adrián–Ligetvári Patrik kettőst, amely megítélése szerint „világszínvonalúan” teljesített és a világ legjobb csapataiban is megállná a helyét. A korábbi tornákon több kiállítást kapott Sipos Adrián és Ligetvári Patrik, most sokkal fegyelmezettebbek voltak, jóval kevesebb volt a kétperces kiállítás a nevük mellett.

A csapattársak és a szakmai stáb visszajelzései alapján Bánhidi Bence nagyon hiányzott a válogatottból. Nagy László a világ egyik legjobb beállósának nevezte mind támadásban, mind védekezésben a Szeged játékosát. Azt gondolja, „már maga a jelenléte is tekintélyt parancsoló”, és vele együtt talán még eredményesebb lett volna a magyar válogatott. A sportvezető szerint azonban a játék képe még Bánhidi Bence hiányában is nagyon jó volt. „Ő egy olyan mentalitású játékos, aki mindenképpen beleillik ebbe a légkörbe, és természetesen a tavaszi vb-selejtezőn már rá is komoly szerep vár” – jegyezte meg Nagy László.

Kritikus időszak jön a kluboknak

Az Eb után folytatódik a klubszezon, a Veszprém csapata előtt pedig nagy feladatok állnak. Nagy László a klub sportigazgatójaként kitért a legfőbb célokra és beszélt az esélyekről is. Úgy véli, hogy a február „kritikus hónap” lesz, mert meggyőződése, hogy

a megterhelő Európa-bajnokság után „sokan fogják nyalogatni a sebeiket a fáradtság vagy apróbb sérülések miatt”.

A sportvezető szerint „szorgos hangyaként gyűjtögetni kell majd az élelmet”. Az élelem a kézilabda esetében a pontszerzés, Nagy László pedig bízik benne, hogy a Bajnokok Ligájában minél több pontot tudnak majd összegyűjteni a következő hetekben. Természetesen nagyon komolyan fogják venni a hazai bajnokságot és a Magyar Kupa küzdelmeit is. Kemény tavaszra számít sok-sok izgalmas mérkőzéssel.

A veszprémi klubvezetés elvárásai változatlanok. A célok között szerepel a magyar bajnokság megnyerése, a Magyar Kupa visszahódítása, a Bajnokok Ligájában pedig a négyes döntőbe jutást szeretnék elérni. Nagy László azt mondta, tisztában vannak vele, hogy nagyon nehéz dolguk lesz, mert a válogatott világversenyekhez hasonlóan klubszinten is rendkívül erős a nemzetközi mezőny, úgyhogy bőven lesz feladata a Veszprémnek tavasszal is.

A Veszprém hibátlan mérleggel, 14 győzelemmel vezeti a magyar bajnokságot, míg a Bajnokok Ligájában – 6 győzelemmel és 4 vereséggel – a harmadik helyen áll a csoportjában.

Nagy László a férfi kézisek Eb-szerepléséről: félig tele a pohár, de van hiányérzetünk

veszprém

európa-bajnokság

nagy lászló

értékelés

ligetvári patrik

férfi kézilabda-válogatott

sipos adrián

24 ÓRA
Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában
Kilenc hónappal hivatalba lépése után bemutatkozó látogatásnak szánta Friedrich Merz a Perzsa-öböl országaiban tett vizitjét. A Rijádban, Dohában és az utolsó állomást jelentő Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások azonban messze túlmutattak ezen, mindenekelőtt a gazdasági, ezen belül az energetikai és nem utolsósorban a biztonságpolitikai együttműködést célozták.
Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
Ritka égi jelenségek tűnhetnek fel az égbolton: hosszú ideje nem volt ilyen

Ritka égi jelenségek tűnhetnek fel az égbolton: hosszú ideje nem volt ilyen

Hosszú idő után idén tavasszal ismét esély nyílik látványos, akár szabad szemmel is megfigyelhető üstökösök feltűnésére, közütük a nemrég felfedezett C/2026 A1 (MAPS) objektum is láthatóvá válik majd, amely a legfényesebb lehet a következő hónapokban - írta meg az IFLScience.

Budapesti lakásárak 2025-ben: rekorddrágulás több kerületben, máshol alig mozdultak az árak

Budapesti lakásárak 2025-ben: rekorddrágulás több kerületben, máshol alig mozdultak az árak

A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Abbas Aragchi spoke after hours of talks in Oman ended, which the two countries entered with significantly different positions.

