2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) sajtótájékoztatóján az Aquaworld Resort Budapest szállodában 2024. november 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ilyés Ferenc a kézilabda-Eb után: már a vb-re és az olimpiára kijutásra kell fókuszálnunk

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A Los Angeles-i olimpiai szereplésre fókuszál a magyar férfi kézilabda-válogatott azután, hogy az Európa-bajnokságot a 10. helyen zárta. Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke az InfoRádióban beszélt a Szuperkupa visszatéréséről is.

Most is lehetett látni, hogy a kézilabdában az Európa-bajnokságok a legnehezebb világesemények – értékelte Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke az Eb-t az InfoRádióban, hozzátéve: nagyon kiegyensúlyozottak a csapatok, a teljesítmények. Minden kis hibát bármelyik csapat meg tud torolni.

„Nem vagyok csalódott, pedig nem értük el a célkitűzést, a nyolcadik helyet”

– mondta, majd folytatta: „három vereséget szenvedtünk, de mindhármat nagyon kevés gólkülönbséggel. Közel voltunk hozzá, hogy megnyerjük ezeket a mérkőzéseket. Abban bízhatunk, hogy a fiatal játékosaink egyre több tapasztalatot szereznek, és ez a jövőben majd összeadódik és a javunkra fordul”.

„Bánhidi Bence hiánya is hozzájárulhatott, hogy a nagyon szoros meccseken végül is két döntetlen jött össze a két korábbi simább győzelem után, bár akik ott voltak helyette a csapatban, átvették a szerepét és megtettek mindent a sikerért. De jó lett volna, hogy ha a beállóban is tudunk cserélni, és pihentebben tudnak belemenni a játékosok a következő mérkőzésekbe” – jegyeztete meg, hozzátéve: „mondom ezt úgy, hogy Rosta Miklós fantasztikus bajnokságot tudhat maga mögött, de most más típusú játékot kellett játszania a csapatnak. Attól függetlenül azt gondolom, hogy a csapat jól teljesített, jól küzdött és minden mérkőzésen odatette magát.”

Ilyés Ferenc szerint a szakmai stáb iránt töretlen a bizalom.

„Egy edző barátom mondta, hogy a mai világban nem csak a szakmai tudás fontos egy edzőnél, hanem hogy a csapat mennyire áll mögötte, és azt gondolom, hogy Chema Rodríguez és a stáb mögött a csapat maximálisan ott van. Hisznek benne, hisznek az együtt elvégzett munkában, és ez nagyon-nagyon fontos dolog” – tette hozzá.

Bejelentették, hogy ettől az évtől kezdve ismét lesz Szuperkupa, és egy sportnap keretében rendezik meg Székesfehérváron. Hogy miért erre a városra esett a választás, és hogyan képzelik el ezt az augusztus végi eseményt, arról Ilyés Ferenc azt mondta:

„szerettünk volna egy olyan évindító eseményt a kézilabdában, amire mindenki felkapja a fejét, akire mindenki el akar menni, és ez egy Szuperkupa lehet egy új köntösben.

Két mérkőzést rendezünk majd, női és férfi mérkőzést, és nagyon bízunk benne, hogy a szurkolók szeretni fogják. Fehérváron egy vadonatúj, szép sportcsarnok épült, ami kézilabdára is alkalmas. És a nyár Magyarországon a Balaton, ami Székesfehérvártól csak néhány kilométer. Így nagyon bízunk benne, hogy sok nézőt tudunk majd odavonzani, és szeretnénk egy olyan egész napos sporteseményt, ahol mindenki megtalálja a kézilabdában, amit keres.”

Közeledünk az olimpiai ciklus feléhez. A kérdésre, hogy mekkora sansza van a női, illetve a férfi válogatottnak a Los Angeles-i szereplésre, a szakember így fogalmazott: „nehéz megmondani, de nagyon bízunk a csapatainkban”.

A férfiaknak először ki kell jutniuk majd a világbajnokságra. Az ellenfél valószínűleg Szerbia lesz, a szerb–litván mérkőzés győztesén, vagyis valószínűleg a szerbeken át vezet majd az út, hogy kijussunk a világbajnokságra, ahonnan az olimpiai selejtezőre lehet jutni. „A fiúkra nagyon nagy csaták várnak. A lányoknak sem lesz könnyű, de talán a női mezőnyben a jobb csapatok száma nem olyan nagy, mint a férfi mezőnyben. Nagyon bízunk mindkét csapatunkban, hogy el fog érni az olimpiai selejtezőre és ott majd kiharcolja a kijutást Los Angelesbe” – mondta Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke az InfoRádióban.

