Neymar brazil labdarúgó elérzékenyül a Santos csapatnál tartott bemutató ünnepségen 2025. január 31-én. A 33 éves Neymar a hét elején közös megegyezéssel szerzõdést bontott a szaúdi bajnokságban éllovas al-Hilallal és hathónapos szerzõdést írt alá a nevelõ egyesületénél, a Santosnál.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sebastiao Moreira

Neymar legalább egy hónapig nem focizhat

Infostart / MTI

Újabb térdműtéten esett át Neymar, a brazilok futballsztárja, aki emiatt legalább egy hónapig nem játszhat.

Klubja, a Santos FC megerősítette, hogy a beavatkozás sikeres volt, és a bal térdben lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operációt a brazil válogatott orvosa, Rodrigo Lasmar végezte el Belo Horizontéban.

Amint a 33 éves csatár elhagyhatja a kórházat, azonnal megkezdi a rehabilitációt, és várhatóan egy hónapig lesz harcképtelen.

A felépülés mellett a Bajnokok Ligája-győztes játékos fontos döntés előtt is áll, hiszen december 31-én lejár a szerződése a Santosszal. A klubvezetőség bízik benne, hogy Neymar náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít.

A vb-szereplés továbbra is a korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainnél és az al-Hilalnál is megfordult futballista célja, noha a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti még nem hívta meg keretébe.

