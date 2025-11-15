ARÉNA - PODCASTOK
Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány az ír labdarúgó-válogatott edzésén Dublinban 2025. szeptember 5-én. A csapat a magyar válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar-ír – „Hatalmas lesz a nyomás mindkét csapaton”, fontos hiányzó a vendégeknél

Infostart / MTI

Óriási mérkőzésre számít vasárnap a magyarok ellen Caoimhín Kelleher, az ír labdarúgó-válogatott kapusa a két együttes világbajnoki selejtezőjén.

Mindkét csapaton hatalmas lesz a nyomás, ezért óriási mérkőzésre számít vasárnap a magyarok ellen Caoimhín Kelleher, az ír labdarúgó-válogatott kapusa a két együttes világbajnoki selejtezőjén, a sorozat zárófordulójában.

Az ír válogatott vihar miatt csak jelentős késéssel tudott elindulni Dublinból, ezért némileg módosult a programja, így szombaton a hivatalos sajtótájékoztatót több mint egy órával előrehozták.

Heimir Hallgrímsson, a vendégek izlandi szövetségi kapitánya elárulta, hogy még az utolsó pillanatban is felhívták Evan Fergusont, az AS Roma csatára azonban továbbra sincs bevethető állapotban, ezért nem utazott el Budapestre.

A szakember elmondta, a portugálok felett aratott két nappal ezelőtti 2-0-s siker fantasztikus volt, ezzel a találkozóval azonban már nem foglalkozhatnak.

"A magyarok hisznek magukban, a stadionjukban, a közönségükben, de mi is imádjuk azt az érzést, hogy a saját kezünkben van a sorsunk" - fogalmazott a kapitány, aki nem tudja, hogy a házigazdák taktikáján változtathat-e az, hogy egy döntetlen is elég nekik a pótselejtezőt érő második hely eléréshez.

"Természetesen minden ellenfelünket maximálisan feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a holnapi lesz, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv" - nyilatkozta. Hallgrímsson örült annak, hogy a portugálok elleni összecsapás hajrájában néhány játékosát már pihenteti is tudta, így mindenki tökéletes állapotban léphet pályára a Puskás Arénában.

A kapus Caoimhín Kelleher kiemelte, a portugálok legyőzése akkor ér igazán sokat, hogy ha vasárnap is nyernek, ebben az esetben pedig tovább küzdhetnek az álmukért, azaz a világbajnoki részvételért.

A Brentford jelenlegi, a Liverpool FC korábbi futballistája kiemelte, talán a magyarokon némileg nagyobb a nyomás, hiszen a hazai közönség biztosan ünnepelni szeretne, ugyanakkor a hatalmas tét miatt ők maguk sem dőlhetnek hátra, ezért óriási meccsre számít.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek találkozója vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.

A Puskás Arénában a norvég Espen Eskas induló kezdődő találkozót az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

